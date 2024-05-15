محافظ مطروح : فتح منفذ لبيع منتجات واحة الجارة بسيوة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود جهاز الخدمة الوطنية في فتح منفذ لبيع المنتجات لأهالي قرية واحة أم الصغير “ الجارة” التابعة لسيوة للتخفيف عنهم معاناة السفر لمسافة نحو 150 كيلو مترا إلى سيوة .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح اليوم الأربعاء مع اللواء محمد عبد الباقي بجهاز الخدمة الوطنية والمهندس محمد جمال غريب رئيس مجلس إدارة شركة مودرن فارمينج للاستثمار الزراعى بحضور المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة ومحمد الحوفي مدير إدارة الأملاك ومحمد السيد وكيل إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندس محمد أبو الدهب.

حيث تم مناقشة جهود تنمية واحة قرية جارة أم الصغير والمشروعات المستقبلية خاصة تنمية الثروة الزراعية والحيوانية والأسماك مع الحفاظ على الطابع البيئي.

كما أكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم للقافلة الطبية المقترح توجهها لقرية جارة أم الصغير يوم ٢٦ مايو لتقديم مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرية ،والتنسيق مع مديرية الصحة ومدينة سيوة مع تذليل كافة العقبات لتحقيق المستهدف من القافلة.