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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

مصطفى حجاج وحاتم عمور يطرحان أغنية "بنجيب القرش" بتوقيع هاني محروس

صدى البلد

طرح كل من النجم مصطفى حجاج والنجم المغربى حاتم عمور أغنية دويتو تحمل إسم "بنجيب القرش" من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس، وظهر بها الثنائى حجاج وعمور بلوك مختلف .

 

وتأتى الأغنية بعد نجاح المنتج هانى محروس ومصطفى حجاج في عدد من الأغانى السابقة، والذى يحرص على تقديمه بشكل مميز لجمهوره .

وطرح مؤخرا النجم مصطفى حجاج أغنية جلد الذات من كلمات أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وتوزيع  أحمد أمين، وحققت نجاح كبير، وتقول كلمات الأغنية : آه من جَلد الذات طول الليل بالذات، لما دماغك تبدأ تفتح وياك الحكايات لما تبل دموع م البُكا فَرشة نومك وتفكر في حاجات تعباك، مابقاش ليها علاجات آه من واحدة إتنين بليل، آه من تفكير نص الليل آه من كل حكاية إتقفلت بس اتسابلها ديل آه من ذكرى بتنئح، آه من جرح بيفتح آه من ناس سايبانا ولسه فيهم برضو بنسرح ندمك على قرارات غلطك في اختيارات سهران، عَمّال بتلوم نفسك، على كل الغلطات روحك بتروح منك متحسر على إنك ضيعت أجمل وقت ف عمرك، على ناس كانوا فترات مليون ذكرى وألف مكان بيرجعني سنين لزمان بيرجعني اشحت إحساس، مبقاش فِ الإمكان مليون وجعه تهد الحيل وزن همومي ده يملي النيل قلبي معادش قادر ع الشيل .. بياخدني وبيميل .

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Screenshot_2024-05-15-17-25-45-09

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