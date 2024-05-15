فاجأت به الجميع| من هو "إدريس" خطيب الفنانة سلمى أبو ضيف؟

أحتلت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، التريند عبر محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها خطبتها لرجل أعمال شاب من خارج الوسط الفني، لتٌصبح بذلك أحدث عروس في الوسط الفني، فمن هو خطيبها؟

خطوبة سلمى أبو ضيف من إدريس عبدالعزيز

نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، صور لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مع شخص يُدعى أديس عبدالعزيز، وهي ترتدي خاتم ألماظ وفستان أبيض أسفل جاكيت من الجلد.

من هو خطيب سلمى أبو ضيف؟

إدريس عبدالعزيز، خطيب الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، هو شاب من خارج الوسط الفني، حيث يعمل مدير مبيعات في شركة Jet Craft للطيران، وهي أكبر مشتري وبائع لطائرات رجال الأعمال على مستوى العالم، وتتمتع بخبرة تزيد عن 60 عامًا.

تخرج إدريس عبدالعزيز من إحدى كليات إدارة الأعمال من الدرجة الأولى، وحصل على بكالوريوس إدارة الأعمال والإقتصاد، ثم عمل في عدة دول حول العالم منها سويسرا، إسبانيا، بريطانيا، ألمانيا، والإمارات.

يحمل إدريس الجنسية السويسرية ويجيد التحدث باللغة الفرنسية، الإسبانية والإنجليزية، وكان شريكًا في شركة Brick Vest البريطانية للعقارات.

تعليق سلمى أبو ضيف على خطبتها

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بشأن إعلان خطبتها، بعد أيام من ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث كتبت:

«المرة الأولى التي سافرت فيها في حياتي، ذهبت لرؤية الفلامنكو واعتقدت أن هذا هو الشئ لأكثر عاطفية الذي شهدته على الإطلاق، وقد أثر في كثيرًا، وفي المرة الثانية التي ذهبت فيها لرؤية الفلامنكو، وحدثت خطبتي.. خطة ربنا دائمًا الأفضل لينا».

وكانت سسلمى أبو ضيف قد علقت على الحب، بينما كانت تحل ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، قائلة:

« لازم أحب الشخصية اللي هرتبط بيها قبل ما ارتبط بيه أو أعرفه».

عن سلمى أبو ضيف

وُلدت سلمى أبو ضيف في فبراير عام 1993م، في عين شمس، من أب يعمل في مجال تجارة الأقمشة، ودرست في كلية الإعلام، وكان مجال عمل والدها هو سبب محاولتها دخول عالم عارضات الأزياء.

عملت سلمى مذيعة راديو وكان عمرها 16 عام فقط، ثم عملت كعارضة أزياء لمدة 4 سنوات، وشاركت مع فريق مسار إجباري، في كليب أغنية بعنوان «شيروفوبيا».

في عام 2017، بدأت سلمى بالظهور في عدة مسلسلات درامية منها: « حلاوة الدنيا، لا تطفئ الشمس»، وفيلم الشيخ جاكسون، لتتوالى بعد ذلك الأعمال الفنية، لتكن أحدثها بطولة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وتشارك حاليًا في بطولة مسلسل «إلا الطلاق» الذي يتم عرضه على إحدى المنصات.

تم تكريم سلمة أبو ضيف، من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد مشاركتها في مسلسل رسالة الإمام، بطولة خالد النبوي، ونالت إشادات من النقاد والجمهو ونجوم الفن بعد تألقها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وتصدرت قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في رمضان الماضي.