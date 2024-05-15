عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

روجينا بعد خلافها مع طارق الشناوي: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا".. القصة الكاملة

صدى البلد

حالة من الجدل الواسع انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ما اشتد الخلاف بين الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والناقد الفني طارق الشناوي، بسبب زوجته الفنانة روجينا، وتقدم زكي ببلاغ جديد للنائب العام.

بعد تصاعد الخلاف بين أشرف زكي وطارق الشناوي، شاركت الفنانة روجينا منشورًا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثار تعاطف ومحبة جمهورها ومتابعيها، فما القصة؟ 

txt

بيروت راح تولع.. الحفل الأول لـ محمد مضان في لبنان من تنظيمه بعد سلسله من الأزمات| تفاصيل

txt

سعر التذاكر وبدء الحجز ومفاجأة عن معلق المباراة.. ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي والترجي بتونس

خلاف أشرف زكي وطارق الشناوي بسبب روجينا

كان نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، قد تقدم ببلاغ ضد الناقد الفني طارق الشناوي، يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير بعد نشر الأخير مقالاً ينتقد فيه زوجته الفنانة روجينا، ومجاملته لها في الأعمال الفنية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن أشرف زكي رفض التصالح مع الشناوي.

أشرف زكي يرفض التصالح مع طارق الشناوي 

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تقدمه ببلاغ جديد للنائب العام ضد الناقد الفني طارق الشناوي، بسبب تجاوزاته غير المقبولة - حسب تعبيره-، مؤكدًا في لقاء تليفزيوني على أنه لن يتنازل عن حقه من الشناوي حتى آخر لحظة في حياته، وما فعله ليس نقدًا، لكنه «تجاوز في شرفي».

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أنه حال ثبت اتهام الناقد طارق الشناوي له، فإنه لا يجب أن يظل حرًا طليقًا، ولكن يتم وضعه في السجن، لذلك فإنه لجأ للقضاء للحصول على حقه… موضحًا: « كيف يتم اتهامي في شرف وأصمت ولا أحرك ساكنًا، هو اتهمني في شرفي لذلك بيننا القضاء ولن أتنازل عن حقي».

إن الله يدافع عن الذين آمنوا

بعد تصاعد الخلاف نشرت الفنانة روجينا منشورًا، عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت خلاله: 

«إن الله يُدافع عن الذين آمنوا»، وعلقت عليها «حقي عندك انت يارب يقيني بالله يقين».

أثار المنشور تفاعل الكثير من متابعيها وجمهورها حيث علق البعض: 

  • ثقي بالله.. جابر الخواطر
  • ونعم بالله العلي العظيم، ولا تهتمي انتي ستهم وهتفضلي ستهم وثقة في الله نصرة من عند الله
  • خير بعد الشر.. ربنا يريح قلبك ويبعد عنك كل شر وسوء
  • التجاهل انتي قوية وكل الناس بتحبك
  • انتي تستاهلي الخير كله ولا تشغلي بالك ده حقك وتعب السنين

 

طارق الشناوى روجينا اشرف زكي منصات التواصل الاجتماعى نقيب المهن التمثيلية بلاغ جديد للنائب العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

منها إعفاء نائب وزير الحرس الوطني.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية عاجلة

رضوى الشربيني تفضح سائق أوبر أثناء اعتدائه على فتاة التجمع

من تحت التيشيرت| جريمة أخلاقية لـ سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

ترشيحاتنا

جانتس: وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث بالحقيقة بشأن التخطيط لغزة ما بعد الحرب

دوري أبطال أفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة لمواجهة الترجي التونسي

الرئيس السيسي يفوز بجائزة «بطل السلام» في الاحتفالية العالمية بالبرتغال | شاهد

نهائي الأبطال| بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة للمغادرة لتونس لمواجهة الترجي

أبو مازن: اجتياح قوات الاحتلال رفح الفلسطينية يتسبب بكارثة يدفع ثمنها الأبرياء

جريمة نكراء.. أول دولة عربية تعلق على محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه .. لينا طهطاوي والبلوجر محمد فرج في شهر العسل |شاهد

أيهما الأفضل البطيخة الأنثى أم الذكر؟.. تعرف على الفرق

رضوى الشربيني تفضح سائق أوبر أثناء اعتدائه على فتاة التجمع

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-