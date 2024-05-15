روجينا بعد خلافها مع طارق الشناوي: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا".. القصة الكاملة

حالة من الجدل الواسع انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ما اشتد الخلاف بين الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والناقد الفني طارق الشناوي، بسبب زوجته الفنانة روجينا، وتقدم زكي ببلاغ جديد للنائب العام.

بعد تصاعد الخلاف بين أشرف زكي وطارق الشناوي، شاركت الفنانة روجينا منشورًا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثار تعاطف ومحبة جمهورها ومتابعيها، فما القصة؟

خلاف أشرف زكي وطارق الشناوي بسبب روجينا

كان نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، قد تقدم ببلاغ ضد الناقد الفني طارق الشناوي، يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير بعد نشر الأخير مقالاً ينتقد فيه زوجته الفنانة روجينا، ومجاملته لها في الأعمال الفنية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن أشرف زكي رفض التصالح مع الشناوي.

أشرف زكي يرفض التصالح مع طارق الشناوي

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تقدمه ببلاغ جديد للنائب العام ضد الناقد الفني طارق الشناوي، بسبب تجاوزاته غير المقبولة - حسب تعبيره-، مؤكدًا في لقاء تليفزيوني على أنه لن يتنازل عن حقه من الشناوي حتى آخر لحظة في حياته، وما فعله ليس نقدًا، لكنه «تجاوز في شرفي».

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أنه حال ثبت اتهام الناقد طارق الشناوي له، فإنه لا يجب أن يظل حرًا طليقًا، ولكن يتم وضعه في السجن، لذلك فإنه لجأ للقضاء للحصول على حقه… موضحًا: « كيف يتم اتهامي في شرف وأصمت ولا أحرك ساكنًا، هو اتهمني في شرفي لذلك بيننا القضاء ولن أتنازل عن حقي».

إن الله يدافع عن الذين آمنوا

بعد تصاعد الخلاف نشرت الفنانة روجينا منشورًا، عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت خلاله:

«إن الله يُدافع عن الذين آمنوا»، وعلقت عليها «حقي عندك انت يارب يقيني بالله يقين».

أثار المنشور تفاعل الكثير من متابعيها وجمهورها حيث علق البعض: