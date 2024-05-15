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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل التشغيل التجريبي لـ 5 محطات مترو جديدة بالخط الثالث

المترو
المترو

تحدث طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن تفاصيل التشغيل التجريبي لـ 5 محطات مترو جديدة ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو في الجيزة.

وقال جويلي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن المحطات بدأت من محطة التوفيقية ثم وادي النيل مرورا بجامعة الدول العربية ثم محطة بولاق الدكرور التي تخدم منطقة مهمة جدًا، وصولا إلى محطة جامعة القاهرة.

ولفت إلى أن  المحطات الجديدة التي تم تشغيلها للركاب اليوم، تخدم مناطق سكانية ذات كثافة عالية.

وأكمل: نعتذر لجميع المواطنين الذين تضرروا من المشروع أثناء فترة التنفيذ خلال السنوات الماضية، مضيفا: المواطن سيتمكن من الانتقال من منطقة المهندسين إلى الأهرام، بالمترو في خلال 20 دقيقة.

مترو محطات مترو منطقة الجيزة محطة التوفيقة الأهرام المهندسين

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