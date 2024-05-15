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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صدى البلد ترصد افتتاح محطات المترو الجديدة| صور

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد صوراً لافتتاح محطات مترو الخط الثالث الجديدة.

وتقع هذه المحطات في الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث بمترو الأنفاق  وتشمل "محطة وادي النيل، ومحطة التوفيقية، ومحطة بولاق الدكرور، ومحطة جامعة الدول العربية، ومحطة جامعة القاهرة".

أسعار التذاكر

أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة هي نفسها أسعار تذاكر محطات المترو الأخرى، وذلك كالتالي:

  • المنطقة الواحدة 9 محطات بسعر 6 جنيهات للتذكرة.
  • المنطقتين 16 محطة بسعر 8 جنيهات للتذكرة.
  • الثلاث مناطق 23 محطة بسعر 12 جنيها للتذكرة.
  • الأربع مناطق أكثر من 23 محطة بسعر 15 جنيها للتذكرة.

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