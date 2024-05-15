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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد نجاح أحدث حفلاتها.. مي سليم: أشعر بالسعادة بردود فعل الجمهور السعودي|خاص

مي سليم
مي سليم

أعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها البالغة بردود فعل جمهور المملكة العربية السعودية على حفلاتها التى أحيتها خلال الأيام الماضية.

وقالت مي سليم فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إنها سعيدة جدًا لإحيائها حفلا غنائيا بالسعودية لأول مرة وتفاجأت بردود فعل الجمهور السعودي وحفظهم القوي لجميع أغانيها. 

واستكملت مي سليم: استمتعت جدًا بوجودي فى السعودية و"اتخضيت" من حفظهم لكل الأغاني وأنهم حبينها بالشكل دا ، أنا مكنتش بغني قدهم وأتمنى أقدم حفلات جديدة الفترة الجاية فى السعودية.

وأضافت مي سليم أنها تريد الفترة القادمة أن تركز مجددًا على الغناء ، وأنها بالفعل الآن فى مرحلة اختيار لأعمال غنائية جديدة.

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مي سليم: سعيدة بأول تعاون فني مع أحمد الفيشاوي| خاص

وعلى صعيد آخر، أعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بأول مشاركة فنية مع الفنان أحمد الفيشاوي بفيلم “بنقدر ظروفك” والذى من المقرر أن يطرح قريبًا فى دور العرض السينمائية.

وقالت سليم لـ"صدى البلد"، إنها سعيدة بالتعاون الأول مع أحمد الفيشاوي، ومحمد محمود ضمن أحداث الفيلم.

وأضافت أن الفيلم مختلف لأنه يناقش الظروف الإجتماعية والإقتصادية الذى نعيشها ولكن على الطريقة الكوميدية، بالإضافة لوجود طابع رومانسي بسبب طبيعة علاقتها بأحمد الفيشاوي وخلالها يعيشيان قصة حب منذ الطفولة خلال أحداث الفيلم.

ويستعد أبطال فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي، لينضم للأفلام المنافسة في دور العرض السينمائي الأربعاء الموافق 22 مايو، للمنافسة به في شباك التذاكر.

قصة فيلم بنقدر ظروفك
تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك
يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

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