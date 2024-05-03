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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بفستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها من جدة

مي سليم
مي سليم

أحيت الفنانة مي سليم حفلا غنائيا في جدة، وقد شاركت صورها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة لافتة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة مي سليم في جدة

 

وأرتدت مي سليم فستانا أبيض كت بحمالات رفيعة، والفستان بقصة مميزة للغاية من الاسفل، وهو ما ابرز من رشاقتها، واختارت حذاء باللون الفضي اللامع.

 

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وتركت مي سليم خصلات شعرها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

 

فيما أكملت مي سليم إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو بالوان ترابية ناعمة.

تزينت مي سليم ببعض الإكسسورات البسيطة والمميزة، وقد ارتدت أقراط طويلة باللون الذهبي واسورة بنفس اللون، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

مي سليم
مي سليم
إطلالة مي سليم تفاصيل إطلالة مي سليم الفنانة مي سليم جدة

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