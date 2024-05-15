خبير مروري: الداخلية لم تقرر تعديل السرعات المقررة على الطرق .. فيديو

علق اللواء مدحت قريطم الخبير المروري، على توجيه النائب العام لكل نيابات الجمهورية بالعناية الكافية بجرائم تجاوز السرعة، بفرض غرامات مالية تناسب خطورة التجاوز.

وقال قريطم في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" استخدام تكنولوجيا الرادارات على الطرق للحد من تجاوز السرعة المقررة ".

وأضاف " القانون ينص على أنه يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو احدى هاتين العقوبتين لمن يتجاوز السرعة المقررة على الطرق".

وتابع قريطم" هناك فارق كبير من سائق يتجاوز السرعة بفارق 10 كيلو ومن يتجاوز السرعة بفارق 50 كيلو متر في الساعة".

ولفت مدحت قريطم:" لم يصدر أي قرار من وزارة الداخلية بتعديل السرعات المقررة على الطرق".