اشتباكات متواصلة بين الاحتلال والمقاومة في رفح الفلسطينية.. تفاصيل

قال همام مجاهد، موفد القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إنه العمليات العسكرية الإسرائيلية تتواصل من الناحية الأخرى من رفح الفلسطينية منذ دقائق قليلة سمع دوي انفجار كبير كان من قبل المدفعية الإسرائيلية التي تستخدم قنابلها في إطلاقها على مناطق شرقي المدينة .

وأضاف "مجاهد"، خلال رسالة على الهواء، أن هذا يحدث في ظل اشتباكات كانت تدور في ساعات الصباح وصولا إلى ما قبل ساعتين من الآن بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أماكن وأحياء مختلفة شرقي رفح الفلسطينية.

وتابع: "أستمع الآن لبعض الطلقات والأسلحة المتوسطة والرشاشة التي تستخدم بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية بين أحياء متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية، ومنذ -صباح اليوم- وهذه الاشتباكات تدور رحاها من وقت إلى آخر من خلال الأسلحة المتوسطة بالإضافة إلى المدفعية التي لم تستخدم كثيرا في -صباح اليوم- وإن استخدمت بكثرة بعد مغيب شمس هذا اليوم وصولا إلى هذه الساعة".