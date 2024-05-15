الصين ترفض توسيع رقعة الحرب في قطاع غزة ووصولها إلى رفح الفلسطينية

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح واحتلال معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين تعارض بشدة توسيع رقعة الحرب في قطاع غزة لتصل إلى رفح.

وأضافت: قبل 76 عاما هجر أكثر من نصف الشعب الفلسطيني واليوم تفاقم الظلم الذي يعانيه".

وفي وقت سابق، طالبت الصين، الدول المعنية بإنهاء معارضة انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، وذلك قبل تصويت محتمل بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن بلاده "تحث الدول المعنية على عدم الاستمرار في معارضة الضمير الأخلاقي والإنساني للمجتمع الدولي، وعدم مواصلة عرقلة القرارات المتعلقة بانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة".