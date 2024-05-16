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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

خدعة جديدة لحماية موبايلك نهائيا من السرقة|تعرف عليها

خدعة جديدة هتحمي
خدعة جديدة هتحمي موبايلك نهائيا من السرقة

سرقة الأجهزة المحمولة كانت دائمًا مشكلة كبيرة، ولكن اليوم تعلن Google عن بعض ميزات الحماية من السرقة لنظام التشغيل Android والتي نأمل أن تساعد. ستتوفر بعض هذه الميزات في وقت لاحق من هذا العام من خلال تحديثات خدمات Google Play، لذلك ستصل إلى مليارات الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android 10 والإصدارات الأحدث. ستصل أخرى كجزء من نظام التشغيل Android 15.

ولردع السرقة قبل حدوثها، سيكون من الصعب على اللصوص إعادة ضبط جهازك المسروق بسرعة لكي يقوموا ببيعه. يتحقق ذلك من خلال ترقية حماية إعادة ضبط المصنع في نظام التشغيل Android. إذا قام اللص بإعادة ضبط الجهاز المسروق قسرًا، فلن يتمكن من إعداده مرة أخرى دون معرفة بيانات اعتماد جهازك أو حساب Google الخاص بك. هذا من شأنه أن يجعل الجهاز المسروق غير قابل للبيع، وبالتالي يقلل من دافع سرقة الهاتف.

بالنسبة للصوص الذين لا يريدون فقط بيع جهازك بسرعة والمضي قدمًا، ولكنهم يريدون استخراج بيانات قيمة وتحويل الأموال منه بدلاً من ذلك، فقد أطلقت Google للتو مساحة خاصة في الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل Android 15. يتيح لك هذا إنشاء منطقة منفصلة في هاتفك يمكنك إخفاءها وقفلها برقم PIN منفصل لمزيد من الأمان للتطبيقات التي قد تحتوي على بيانات حساسة.

لتعطيل خدمة Find My Device أو تمديد مهلة شاشة القفل، تحتاج الآن إلى إدخال رمز PIN أو كلمة المرور أو المصادقة البيومترية. ستكون البيانات البيومترية مطلوبة أيضًا لتغيير رقم PIN الخاص بك أو تعطيل الحماية من السرقة أو الوصول إلى Passkeys من موقع غير موثوق.

ستكون المساحة الخاصة والتحديثات الخاصة بحماية إعادة ضبط المصنع جزءًا من نظام التشغيل Android 15، بينما تأتي تحسينات حماية المصادقة إلى "أجهزة معينة" في وقت لاحق من هذا العام.

تستخدم ميزة "قفل اكتشاف السرقة" تقنية Google AI لاستشعار ما إذا كان شخص ما يخطف هاتفك من يدك ويحاول الركض أو ركوب الدراجة أو القيادة بعيدًا. في حالة اكتشاف حركة شائعة مرتبطة بالسرقة، سيتم قفل شاشة هاتفك.

وإذا حاول اللص فصل هاتفك لفترات طويلة، يقوم قفل الجهاز غير المتصل تلقائيًا بقفل الشاشة لحماية بياناتك حتى عندما يكون جهازك خارج الشبكة. سيقوم نظام التشغيل Android أيضًا بقفل شاشتك عند إجراء محاولات تسجيل دخول فاشلة بشكل مفرط.

إذا تمت سرقة هاتفك، فستتمكن من قفل شاشته باستخدام رقم هاتفك فقط وتحدي أمان سريع باستخدام أي جهاز آخر. يجب أن يوفر لك هذا الوقت لاستعادة تفاصيل حسابك إذا نسيتها، والوصول إلى خيارات أخرى في Find My Device، بما في ذلك إرسال أمر إعادة ضبط المصنع بالكامل لمسح الجهاز تمامًا.

ستتوفر ميزات "قفل اكتشاف السرقة" و "قفل الجهاز غير المتصل" و "القفل عن بعد" في وقت لاحق من هذا العام لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android 10 والإصدارات الأحدث.

سرقة الأجهزة المحمولة الحماية من السرقة Android 15

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