شاومينج ينشر إجابات عربي الإعدادية بالقاهرة بعد نصف ساعة من توزيعه باللجان

نشر جروب “شاومينج” عبر “تليجرام” جميع إجابات امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بعد مرور نصف ساعة فقط من توزيعه في اللجان.

وكانت جروبات شاومينج المختصة بالغش نشرت عبر تطبيق تليجرام صورا قيل إنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الإعدادي الآن داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية على طلاب الصف الثالث الإعدادي في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والذي تم توزيعه في تمام الساعة 9 صباحا.

وكتب شاومينج: “جار الحل خلال لحظات”.

وقد حذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سواء مع المراقبين أو الطلاب.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، والتى تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى مواصلة الإجراءات الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات بكل دقة وعناية.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، (200119) طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى (1223) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ35.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان رسمي لها، إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع الإدارات التعليمية الـ35 وهي غرف عمليات متواصلة على مدار اللحظة.