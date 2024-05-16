حزب الله يعلن إطلاق أكثر من 60 صاروخا على 3 مواقع إسرائيلية|تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه أطلق أكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على 3 مناطق عسكرية إسرائيلية على الحدود.
وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام: "دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الخميس، هجومًا صاروخيًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان 210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف".
وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، استهداف موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، حيث تمت إصابته إصابة مباشرة.
وكان حزب الله اللبناني أعلن استهدافه بالأسلحة الصاروخية ثلاثة أهداف وذلك بعد تتبع لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان.
وذكر الحزب في بيان له أن الأهداف هي قاعدة إطلاقه التي دمرت مع آلية التحكم به، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح.