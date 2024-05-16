حزب الله يعلن إطلاق أكثر من 60 صاروخا على 3 مواقع إسرائيلية|تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه أطلق أكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على 3 مناطق عسكرية إسرائيلية على الحدود.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام: "دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم ‏الخميس، هجومًا صاروخيًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف".

وفي وقت سابق، ‏أعلن حزب الله، استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، حيث تمت إصابته إصابة مباشرة.

وكان حزب الله اللبناني أعلن استهدافه بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف وذلك بعد تتبع لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان.

وذكر الحزب في بيان له أن الأهداف هي قاعدة إطلاقه التي دمرت مع آلية التحكم به، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح.