عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن إطلاق أكثر من 60 صاروخا على 3 مواقع إسرائيلية|تفاصيل

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه أطلق أكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على 3 مناطق عسكرية إسرائيلية على الحدود.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام: "دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ليل أمس على  منطقة البقاع، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم ‏الخميس، هجومًا صاروخيًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف".

وفي وقت سابق، ‏أعلن حزب الله، استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، حيث تمت إصابته إصابة مباشرة.

وكان حزب الله اللبناني أعلن استهدافه بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف وذلك بعد  تتبع لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان.

وذكر الحزب في بيان له أن الأهداف هي قاعدة إطلاقه التي دمرت مع آلية التحكم به، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح.

حزب الله يستهدف موقع ‏السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية

حزب الله يستهدف أجهزة تجسس خطيرة في موقع عسكري إسرائيلي |تفاصيل

حزب الله لبنان صاروخ كاتيوشا غزة الاحتلال الاسرائيلي قيادة فرقة الجولان ‌‏210 ثكنة الدفاع الجوي في كيلع ثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يقصف موقع إطلاق صواريخ لـ حزب الله

حزب الله يستهدف موقع ‏السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية

حزب الله يستهدف أجهزة تجسس خطيرة في موقع عسكري إسرائيلي |تفاصيل

حزب الله يمطر القواعد العسكرية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ قرب الحدود اللبنانية

ترشيحاتنا

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك الموج الأحمر - 7 بالسعودية

جسد نموذجا للعلم الغزير والأخلاق الرفيعة.. وزير العدل ينعى هشام عرفات

حزب الله يعلن إطلاق أكثر من 60 صاروخا على 3 مواقع إسرائيلية|تفاصيل

جندي كان بسيارته.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية الطعن في مدينة نابلس

بعد موافقة الحكومة.. ضوابط جديدة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

بحماية مشددة من الأحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

زوجة الحضري تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة| شاهد

فيديو

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-