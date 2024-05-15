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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف أجهزة تجسس خطيرة في موقع عسكري إسرائيلي |تفاصيل

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام: "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء، ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها".

وفي وقت سابق من اليوم، ‏أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، بأن صفارات الإنذار الصاروخية ما زالت تدوي في منطقة جبل ميرون في شمال إسرائيل، حيث يطلق حزب الله العشرات من المقذوفات من لبنان.

وأشارت تقارير اعلامية إلى أنه تم إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوبي لبنان تجاه قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية؛ بينما تشير تقديرات إلى إطلاق 80 صاروخا من لبنان على القاعدة الإسرائيلية ومناطق في الجليل الأعلى والغربي.

كما سقط صاروخ بركان في ثكنة "بيرانيت" العسكرية الإسرائيلية قرب حدود لبنان.

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