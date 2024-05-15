استولى عليه حزب الله.. تفاصيل جديدة عن بالون التجسس الإسرائيلي

كشفت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول بالون التجسس الإسرائيلي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي هاجمه حزب الله اللبناني واسقطه واستولى عليه.

وقالت القناة الـ 12 العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تابع البالون وهو يطفو في الهواء لبعض الوقت وشاهد مكان سقوطه، إلا أنه تقرر، على عكس الحالات السابقة، عدم مهاجمة المكان الذي سقط فيه.

وزعمت القناة العبرية أن من بين اللبنانيين الذين جمعوا البالون أولئك الذين لم يحددهم جيش الاحتلال كعناصر في حزب الله، وادعت أن هناك خوف من إيذائهم أيضًا في حالة وقوع هجوم.

وبعد الحادث، ادعى الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء أنه لا يوجد "خوف من تسريب المعلومات"، إلا أن استيلاء حزب الله على البالون يسمح للحزب بتحليل قدرات البالون ونطاقاته.

وتشير تفاصيل تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن حزب الله أطلق 3 صواريخ متطورة مضادة للدبابات باتجاه قوة في مستوطنة "أدميت"، تسببت في مقتل مستوطن وإصابة خمسة جنود بجروح طفيفة ومتوسطة جراء سقوط الصاروخ الأول المضاد للدبابات..

في هذه المرحلة، أطلق حزب الله صاروخا ثانيا مضادا للدبابات، على النقطة العسكرية ما أدى إلى مقتل المستوطن.

بعد ذلك أطلق حزب الله صاروخاً ثالثاً مضاداً للطائرات على محطة إرساء منطاد المراقبة، وهذا ما أدى إلى انقطاع الكابل وانفصال المنطاد عن الموقع.

ووفقا للقناة فإن الحادث أثار قدراً كبيراً من الغضب من جانب ضباط جيش الاحتلال، خاصة المتمركزين في المنطقة الحدودية، الذين يشعرون أنه لا يوجد ردع إسرائيلي ضد حزب الله، بل مجرد ردود فعل على الهجمات.