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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان مستشفى بني محمديات بأبنوب

محافظ أسيوط و مساعد
محافظ أسيوط و مساعد وزير الصحة يتفقدان مستشفى بني محمديات

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والوفد المرافق له، والذى يزور المحافظة اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المركزية التي يجرى تنفيذها بمراكز المحافظة، ضمن خطة الدولة لتحسين كفاءة المستشفيات وتطويرها للنهوض بالقطاع الصحي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك بحضور النائب اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، والمهندس علي بلال مدير وحدة تنفيذ المشروعات بوزارة الصحة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط واللواء أمين محمد أمين والعميد وائل عبدالمنعم بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمهندس وائل صلاح من المكتب الاستشارى "ضياء كونسلت" وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز أبنوب والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي والدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد جمال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، ونواب رئيس المركز.


وناقش المحافظ مع مساعد وزير الصحة، الموقف التنفيذي لمشروعات إحلال وتجديد مستشفيات منفلوط وديروط وحميات ديروط والقوصية وساحل سليم وأبنوب وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات المركزية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وبدأ المحافظ ومساعد وزير الصحة جولتهم الميدانية بتفقد مستشفى بني محمديات بمركز أبنوب والذي تم انشاؤه بتكلفة 15 مليون جنيه ليصبح مستشفى متكاملا لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وشاهد المحافظ أعمال التطوير التى تمت بالمستشفى التي تم انشاؤها على مساحة 1360 مترا وتحتوى على 8 أسرة إقامة وغرفة عمليات وولادة قيصرية وغرف الافاقة والخدمات التابعة للعمليات وقسم حضانات وبه 5 حضانات وقسم المعامل وبنك الدم ومغلسة وغرف خدمات ومحطة غازات طبية تمهيدًا لتجهيزها بأحدث الاجهزة الطبية واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة للمشروع لمراحل تنفيذ الأعمال بأقسام المستشفى.


وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية والميدانية للمستشفيات التي يجرى تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لتكلفيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لافتًا إلى أن جهود الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لم تتوقف على مدار السنوات التسع الماضية للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الصحة العامة وتقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومميزة حيث وضعت الدولة رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها حيث يجري تطوير عدد المستشفيات المركزية على مستوى المحافظة لتحويلها لمستشفيات نموذجية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة وفقًا لرؤية مصر 2030 لافتا إلى إنه جاري تطوير ورفع كفاءة 4 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية ومنها مستشفى منفلوط النموذجي الجديد بتكلفة 509 مليون جنيه ومستشفى ديروط المركزي بتكلفة بتكلفة 724 مليون جنيه واللتان سيتم افتتاحهما قريبًا بالإضافة إلى مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد ومستشفى أبنوب النموذجي بخلاف مستشفى أبوتيج النموذجي التي افتتحها رئيس الجمهورية وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل لخدمة أهالي المركز والمراكز المجاورة.


وأضاف المحافظ إنه يجري أيضًا تطوير الوحدات الصحية في القرى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري حيث يجري إنشاء وتطوير 98 وحدة صحية في 7 مراكز و149 قرية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه بالإضافة إلى 39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه لافتًا إلى متابعته المستمرة للأعمال من خلال جولاته الميدانية وزياراته المتكررة للمشروعات وتذليل كافة العقبات والتغلب على التحديات للانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم.

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ووجه مساعد وزير الصحة، الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه المستمر للمشروعات التي يجرى تنفيذها في قطاع الصحة بالمحافظة ومتابعته المستمرة للمشروعات، لافتاً الى أن هناك العديد من المستشفيات التى سيتم تسليمها على مستوى الجمهورية منهما مستشفى منفلوط وديروط قبل نهاية عام 2024، مشيرًا إلى زيادة الاعتمادات المالية لمستشفى أبنوب وساحل سليم في العام المالي الجديد 2024/2025 وسيتم بدء العمل في مستشفى القوصية خلال العام المالي المقبل أيضًا.

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