بتكلفة 509 ملايين جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع مستشفى منفلوط النموذجي

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، جولتهما بمركز منفلوط بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مستشفى منفلوط النموذجي الجديد بتكلفة إنشاءات بلغت 509 مليون جنيه للوقوف على سير العمل ومتابعة التشطيبات النهائية بالمبنى والتأكيد على خطوات إستكمال الأعمال والتي يجري انشاؤها ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم تنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 .

رافقهم خلال الجولة النائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ والمهندس علي بلال مدير وحدة تنفيذ المشروعات بوزارة الصحة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط واللواء أمين محمد أمين والعميد وائل عبدالمنعم بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية "الجهة المنفذة" والمهندس وائل صلاح من المكتب الاستشاري "ضياء كونسلت" والمهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجدي.

د والمهندس مازن رضوان رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط شمال ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي والدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد جمال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، ومن الشركة المنفذة المهندس وائل فريد.



حيث بدأ محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة جولتهما بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها والتشطيبات النهائية بمبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد وتابع أعمال التشطيبات النهائية ببعض الأقسام واستمعا من المهندس المسئول إلى معدلات التنفيذ التي وصلت إليها الأعمال، وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، ومراعاة المعايير القياسية في أعمال التشطيب بمختلف أقسام المستشفى وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان تمهيدًا للبدء في تجهيز المسشتفى بأحدث الأجهزة وتسليمها نهائيا قبل نهاية العام الحالي.



وأشار المحافظ إلى أن مستشفى منفلوط المركزى الجديد تم إنشاؤها على مساحة 14 ألفًا و780 متر وتضم أقسام (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، الحضانات، المناظير، العلاج الطبيعي، الأشعة، المعامل، بنك دم، صيدلية) بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما، لافتًا إلى أن المستشفى سيعمل بطاقة 151 سريرًا من ضمنهم 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة و5 غرف عمليات و2 وحدة مناظير و91 سرير إقامة كما يضم المستشفى سكن للأطباء وذلك بتكلفة اجمالية للانشاءات والأعمال المدنية بلغت قيمتها التقديرية 509 مليون جنيه.



وأوضح اللواء عصام سعد عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجدول الزمني المقرر وتشغيل المستشفى في المواعيد المحددة لخدمة أكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

IMG-20240516-WA0044

IMG-20240516-WA0049

IMG-20240516-WA0041

IMG-20240516-WA0046

IMG-20240516-WA0043

IMG-20240516-WA0038

IMG-20240516-WA0039

IMG-20240516-WA0027