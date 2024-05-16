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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالورود والفنون الشعبية .. مطروح تستقبل أولى رحلات الشارتر السياحي من التشيك

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل اول طائرة شارتر

 

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الخميس أولى رحلات طيران الشارتر السياحى القادمة من دولة التشيك بمطار مرسى مطروح الدولي يرافقه الملاح محمود السيد قرمد مدير مطار مرسي مطروح الدولى و محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف ،والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

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وأعرب محافظ مطروح عن سعادته بأولى الرحلات السياحية المبشرة بموسم سياحى كبير  مع أهمية المتابعة المستمرة والجاهزية ،وتجهيز الشواطئ والمزارات السياحية لاستقبال ضيوف المحافظة والتنسيق مع الفنادق التى تستقبل الأفواج السياحية والترحيب بمزيد من الرحلات السياحيه مع تيسييرالإجراءات والمتابعة المستمرة للظهور بالشكل اللائق والعمل على بدء موسم صيف سياحى ناجح.

وأوضح مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة أنه تم الاعداد لاستقبال أولى الرحلات الجوية السياحيه لمطروح مع توزيع الشيكولاته والبروشورات باللغات الأجنبية وكذلك الترحيب من خلال طلاب إحدى المدارس مع ارتدائهم الزى البدوى ،كما قامت فرقة مطروح للفنون الشعبية والتنورة باستعراض عدد من اغانى الترحيب . كما قامت إدارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب والسائحين وتوزيع الورود والشيكولاته وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح، وقام مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة بأهداء البروشورات والدليل السياحى

كما تم التنسيق مع الفنادق والشركات السياحية المستضيفة من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة

جدير بالذكر أنه من المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية إلى مدينة مرسى مطروح خلال الفترة المقبلة و ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية و جذب السياحة الأوروبية إلي جميع أنحاء الجمهورية.

محافظ مطروح يستقبل اول طائرة شارتر 
محافظ مطروح يستقبل اول طائرة شارتر 
محافظ مطروح يستقبل اول طائرة شارتر 
محافظ مطروح يستقبل اول طائرة شارتر 
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