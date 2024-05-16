استقال بسبب حادث وتوفى بالسرطان|ما لا تعرفه عن هشام عرفات وزير النقل السابق؟

رحل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، عن عالمنا، عصر أمس الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان، مُسببًا حالة من الحزن والاسى بين أسرته ومحبيه…

وفاة الدكتور هشام عرفات

توفى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض، حيث أعلن نجله خالد عرفات، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة والده وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، اليوم الخميس، عقب صلاة العصر.

وكتب نجل الراحل هشام عرفات على صفحته: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله والدي وحبيبي الوزير الدكتور هشام عرفات مهدي، وزير النقل السابق، وستقام الجنازة الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة والدفنة في مقابر العائلة.. اللهم ثبته عند السؤال واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة».

عن الدكتور هشام عرفات

يعتبر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، أحد أبرز خبراء الطرق في مصر، تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1985م، وحصل على ماجستير من نفس الجامعة عام 1991م، ثم الدكتوراه من ألمانيا عام 1998م.

تزوج الدكتور هشام عرفات من مهندسة تعمل في القطاع الخاص، ولديه ولدان يعملان مهندسين.

تدرج وزير النقل الراحل هشام عرفات في العديد من المناصب والوظائف بالجامعة، حيث شغل منصب عضو اللجنة القومية للإشراف على البرامج الخاصة، كما سبق وشارك في تصميم وإنشاء الخطين الأول والثاني من مترو الأنفاق، وعمل لفترة استشاريًا في المملكة العربية السعودية، حيث شارك في تصميم وإنشاء عدد من الأنفاق والكباري في مدينتي جدة والطائف.

في عام 2010، عمل “عرفات” مستشارًا لوزير النقل لشئون الأنفاق والطرق، ويمتلك دراية واسعة بملفات وزارة النقل.

استقال بسبب حادث

تولى هشام عرفات، وزارة النقل في حكومة المهندس شريف إسماعيل، في فبراير 2017، واستمر في منصبه في وزارة مدبولي، إلى أن قدم استقالته في 27 فبراير 2019، إثر حادث محطة قطار رمسيس .

رحلة معاناة بدأت بآلم في العين

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في 17 أكتوبر، قرارًا بسفر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، للعلاج بالخارج على نفقة الدولة، بعد أن دخل مستشفى المقاولون العرب شاكيًا من تعب في عينيه ثم تبين أن حالته الصحية خطيرة، لتبدأ رحلة معاناته مع المرض الذي تغلب عليه أمس الأربعاء مفارقًا الحياة.