إعلان المنامة يدين سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن إعلان المنامة يدين إقدام إسرائيل على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية.

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية، إن إعلان المنامة يدين سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في غزة.

وتابعت مصادر للقاهرة الإخبارية:" إعلان المنامة يطالب إسرائيل بالانسحاب من رفح الفلسطينية من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن إلى قطاع غزة".

وأكملت مصادر للقاهرة الإخبارية:" إعلان المنامة يؤكد الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة".