عربية.. مفاجآت في عروض أحمد حجازي بعد رحيله عن اتحاد جدة

أعلن الاعلامي أحمد حسن لاعب منتخب مصر الساعه عن مفاجأة في العروض المقدمة لأحمد حجازي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ مصدر.. 3 عروض عربية لأحمد حجازي.. وعرض محلي ".



كشف الإعلامى محمد الليثى حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن تفاوض النادي الأهلي مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي إتحاد جدة السعودي.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " أن الأهلي لم ولن يفكر في ضم أحمد حجازي إطلاقاً لأنه أصبح كبير في السن (34 عاماً) ، كما أنه أجرى ثلاثة عمليات رباط صليبي خلال مشواره الكروي أخرها نهاية الموسم الماضي مع إتحاد جدة السعودي.