حقيقة عودة أحمد حجازي لصفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية.. تفاصيل

كشف الإعلامى محمد الليثى حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن تفاوض النادي الأهلي مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي إتحاد جدة السعودي.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " أن الأهلي لم ولن يفكر في ضم أحمد حجازي إطلاقاً لأنه أصبح كبير في السن (34 عاماً) ، كما أنه أجرى ثلاثة عمليات رباط صليبي خلال مشواره الكروي أخرها نهاية الموسم الماضي مع إتحاد جدة السعودي.

وشدد محمد الليثى على أن مستوى حجازي تراجع الفترة الأخيرة بسبب السن وكثرة الإصابات لذا فأن التعاقد معه لن يكون مُفيد ، و الأهلي يدرس التعاقد مع لاعبين أخرين أجانب ومصريين في خط الدفاع ليس من بينهم حجازي على الإطلاق.