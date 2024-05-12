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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أسرار جلسة كولر مع الشناوي.. ومفاجأة حول موقف اللاعب في مباراة الترجي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف الإعلامى محمد الليثى عن نجاح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وخالد بيبو مدير الكرة في إخماد أزمة محمد الشناوي حارس الفريق التي تصاعدت بقوة خلال الأيام الماضية بسبب ما تردد عن رفض الحارس الجلوس إحتياطياً للحارس الشاب مصطفى شوبير.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " أن كولر وبيبو عقدا جلسة مطولة مع الشناوي قبل مباراة بلدية المحلة وتم خلالها تصفية الأجواء وتهدئة الأمور تماماً بالنسبة للحارس الدولي.

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وأشار محمد الليثى " إلى أن كولر وبيبو أكدا للشناوي أنه الحارس رقم واحد في الأهلي ومصر ولا خلاف على ذلك ، وسيعود للدفاع عن عرين الفريق قريباً، ومشاركة مصطفى شوبير حالياً لا تُقلل منه إطلاقاً لكن المنطق يُحتّم على الجهاز الفني أن يواصل الدفع بمصطفى شوبير في ظل تألقه اللافت للنظر خلال الفترة الأخيرة بشهادة الجميع.

وتابع محمد الليثى " المدير الفني ومدير الكرة أوضحا للحارس الدولي ، أن المساواة تقتضي أيضاً بإستمرار مشاركة شوبير لحين إنتهاء بطولة أفريقيا على أقل تقدير خاصة وأن الحارس الشاب كان له دوراً هاماً في تأهل الفريق للنهائي القاري ومواجهة الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري وجلسة كولر وخالد بيبو أتت بثمارها مع الشناوي حيث تفهّم الحارس الدولي وجهة نظرهما وأكد إحترامه لهما وشدد على دعمه للفريق ولمصطفى شوبير خلال الفترة المقبلة ".

وأختتم محمد الليثى حديثه قائلا " أن الشناوي غاب عن مباراة بلدية المحلة التي أقيمت أمس ، السبت، وفاز فيها الأهلي 2-1 بسبب نزلة برد شديدة ، موضحاً أن الحارس الدولي وافق على دخول قائمة مباراة البلدية والجلوس إحتياطياً لولا نزلة البرد و الشناوي حرص على تهنئة مصطفى شوبير بمستواه الجيد في مباراة البلدية من أجل التأكيد على قوة علاقتهما وعدم وجود مشاكل  ، مُشيراً إلى أن الشناوي لم يمانع الجلوس إحتياطياً لمصطفى شوبير في نهائي أفريقيا وأكد الحارس الكبير خلال جلسة كولر وخالد بيبو أنه سيسافر مع الفريق إلى تونس وسيجلس إحتياطياً وسيكون أكبر داعم للفريق ولمصطفى شوبير من أجل التتويج باللقب الأفريقي ".

الأهلى الترجي التونسي الشناوي المدير الفني للأهلي أون تايم سبورت بلدية المحلة جلسة كولر مع الشناوي مارسيل كولر

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