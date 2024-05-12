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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

كشف الإعلامى محمد الليثى عن توجيه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي انتقادات شديدة اللهجة لمنظومة إتحاد الكرة بسبب عدة مواقف سلبية تجاه القلعة الحمراء جعلت رئيس النادي يبدو غاضباً للغاية عقب مباراة بلدية المحلة أمس.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "هناك حالة من الغليان التي كان عليها الخطيب عقب مباراة بلدية المحلة أمس التي فاز فيها الأهلي 2-1 ، حيث انتقد رئيس القلعة الحمراء سوء مستوى الحكم وعدم قدرته على حماية لاعبي الأهلي من العنف حيث كاد ثنائي الفريق أكرم توفيق وكهربا يتعرض لإصابة قوية بسبب خشونة لاعبي البلدية دون قرارات حاسمة من الحكم الصاعد محمود ناصف الذي أدار أول مباراة في تاريخه للأهلي أمس".

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وأشار محمد الليثى " عقب المباراة تحدث الخطيب مع أكثر من مسئول في النادي وتم التشاور بشأن أخطاء التحكيم التي زادت ضد الفريق خلال الفترة الأخيرة ، كما تشاور الخطيب مع مسئولو النادي في عدم حسم إتحاد الكرة أزمة حسين الشحات لاعب الفريق مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز والتي وصلت إلى ساحات القضاء في مخالفة صارخة للوائح إتحاد الكرة المصري ".

وتابع محمد الليثى "حيث شهدت مشاورات الخطيب أمس أيضاً ملف ثالث هام وهو أزمة لاعبي الفريق الدوليين وموقف النادي من انضمامهم للمنتخب الأول قبل الأجندة الدولية حيث أصر رئيس النادي على عدم انضمام الدوليين للمنتخب إلا مع إنطلاق الأجندة الدولية أو على الأقل يوم 31 مايو الجاري حتى يحصل اللاعبين على راحة قبل أخر مباراة بالدوري يوم 25 مايو قبل إنطلاق معسكر يونيو الذي يشهد خوض المنتخب مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026 على أن يتم تأجيل مباراة الألومنيوم بكأس مصر المقرر لها 29 مايو ".

وأختتم محمد الليثى حديثه " أتفق رئيس الأهلي مع مسئولو النادي على إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة يُقدم فيه النادي إعتراضاً شاملاً عن الأمور الثلاثة التي تم مناقشتها خلال مباحثات أمس ".

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تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

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