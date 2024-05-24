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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد ومكان جنازة شقيق الفنان مدحت صالح والكشف عن بوسترات مسلسل مفترق طرق

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة شقيق الفنان مدحت صالح وموعد جنازته، والكشف عن بوسترات مسلسل مفترق طرق. 

 

 

الموت يفجع الفنان مدحت صالح .. تفاصيل

أعلن الفنان مدحت صالح عبر صفحته الرسمية ، على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” وفاة شقيقه أحمد منذ قليل.

ونعى المطرب مدحت صالح شقيقه بكلمات مؤثرة حيث كتب : مع السلامة يا احمد
 

 

نقابة المهن الموسيقية تنعى شقيق الفنان مدحت صالح بعد رحيله المفاجئ

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

موعد ومكان جنازة شقيق الفنان مدحت صالح

كشف الفنان مدحت صالح موعد ومكان جنازة شقيقه أحمد صالح في منشور مقتضب له منذ قليل عبر حسابه على موقع فيسبوك بعد  إعلان رحيله المفاجيء. 

 

مباراة تمثيلية.. شاهد تطرح بوسترات أبطال مسلسل مفترق طرق قبل عرضه|صور

طرحت منصة شاهد البوسترات الرسمية المنفردة لأبطال مسلسل مفترق طرق، الذي من المتوقع أن تشهد أحداثه مباراة تمثيلية قوية بينهم. 

 

هشام ماجد: هنا الزاهد طيبة وفي حالها وشيكو صاحبي من التسعينيات

حل الفنان هشام ماجد، ضيفاً على برنامج «أسرار النجوم»، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم»، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

مدحت صالح الأخبار المحلية والعالمية الفنان هشام ماجد الفنان مدحت صالح الفنان مصطفى كامل المهن الموسيقية

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