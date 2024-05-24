موعد ومكان جنازة شقيق الفنان مدحت صالح والكشف عن بوسترات مسلسل مفترق طرق

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة شقيق الفنان مدحت صالح وموعد جنازته، والكشف عن بوسترات مسلسل مفترق طرق.

أعلن الفنان مدحت صالح عبر صفحته الرسمية ، على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” وفاة شقيقه أحمد منذ قليل.

ونعى المطرب مدحت صالح شقيقه بكلمات مؤثرة حيث كتب : مع السلامة يا احمد



نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كشف الفنان مدحت صالح موعد ومكان جنازة شقيقه أحمد صالح في منشور مقتضب له منذ قليل عبر حسابه على موقع فيسبوك بعد إعلان رحيله المفاجيء.

طرحت منصة شاهد البوسترات الرسمية المنفردة لأبطال مسلسل مفترق طرق، الذي من المتوقع أن تشهد أحداثه مباراة تمثيلية قوية بينهم.

حل الفنان هشام ماجد، ضيفاً على برنامج «أسرار النجوم»، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم»، للحديث عن آخر أعماله الفنية.