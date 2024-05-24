عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد ومكان جنازة شقيق الفنان مدحت صالح

مدحت صالح وشقيقه
مدحت صالح وشقيقه

كشف الفنان مدحت صالح موعد ومكان جنازة شقيقه أحمد صالح في منشور مقتضب له منذ قليل عبر حسابه على موقع فيسبوك بعد  إعلان رحيله المفاجيء. 

 

وكتب مدحت صالح:" صلاة الجنازة على المرحوم "احمد صالح" غداً الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من اكتوبر عقب صلاة الجمعة".

 

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 


وتوفي منذ قليل، شقيق الفنان مدحت صالح، حيث كتب الفنان مدحت صالح عبر صفحته على "فيس بوك": "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".

 

 

ولم يعلن حتى الآن المطرب مدحت صالح تفاصيل موعد تشييع جنازة شقيقه أحمد وموعد العزاء.

 

 

قرر أدهم مدحت صالح أن يطرح عددا من الأغنيات على طريقة السنجل خلال الفترة المقبلة، وسيبدأ بطرح أغنية جديدة بالتعاون مع شركة "مزيكا"، تحمل اسم "م الآخر"، وهى أغنية lyrics video من كلمات ياسين جمال، وألحان علي شعبان، وتوزيع و ميكس و ماستر نديم الشاعري.

 

مدحت صالح أدهم مدحت صالح الفنان مدحت صالح الفنان مصطفى كامل مصطفى كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

وضعتها في مأزق.. فساتين ياسمين صبري تثير الجدل بمهرجان كان السينمائي

منع لاعب الأهلي من حضور نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي

بكام الطن النهارده؟ اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

قرار عاجل ضد سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

موضوعات متعلقة

مباراة تمثيلية.. شاهد تطرح بوسترات أبطال مسلسل مفترق طرق قبل عرضه|صور

هشام ماجد: هنا الزاهد طيبة وفي حالها وشيكو صاحبي من التسعينيات

نقابة المهن الموسيقية تنعى شقيق الفنان مدحت صالح بعد رحيله المفاجئ

رعب وإثارة.. تعرف على إيرادات فيلم Abigail عالميا

قبل عرضه 7 يونيو.. عمر الشناوي يكشف تفاصيل مسلسل "الوصفة السحرية"| خاص

وسام هلال يطرح كليب “كل الكون” ويتعاون مع طارق الشيخ

يطرح قريبا.. تغيير اسم فيلم دنيا سمير غانم الجديد لـ "روكي الغلابة"

بطل Emily In Paris.. سينتيا خليفة ولوسيان لافيسكونت نجما فيلم الرعب Borderline

ترشيحاتنا

تنزانيا.. ‎11 قتـ يلاً في انفجار داخل أحد أكبر المصانع

الفصل في اتهام زوج مذيعة شهيرة بالتسبب في مصرع جاره.. الأحد

4 سنن تسقط ذنوبك في ثالث جمعة من ذي القعدة.. اغتنمها الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 مايو 2024

أحمد بلال: أفريقيا أهم ألف مرة من الدوري..وثقتي كبيرة في لاعبي الأهلي

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق عمرها .. أسماء جلال بفستان عيد ميلادها تثير الجدل

مباراة تمثيلية.. شاهد تطرح بوسترات أبطال مسلسل مفترق طرق قبل عرضه|صور

لقاء الخميسي بفستان يثير الجدل على السوشيال ميديا

بعد طلاقها.. ملابس جوري بكر تلفت الأنظار

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-