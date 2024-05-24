موعد ومكان جنازة شقيق الفنان مدحت صالح

كشف الفنان مدحت صالح موعد ومكان جنازة شقيقه أحمد صالح في منشور مقتضب له منذ قليل عبر حسابه على موقع فيسبوك بعد إعلان رحيله المفاجيء.

وكتب مدحت صالح:" صلاة الجنازة على المرحوم "احمد صالح" غداً الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من اكتوبر عقب صلاة الجمعة".

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وتوفي منذ قليل، شقيق الفنان مدحت صالح، حيث كتب الفنان مدحت صالح عبر صفحته على "فيس بوك": "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".

ولم يعلن حتى الآن المطرب مدحت صالح تفاصيل موعد تشييع جنازة شقيقه أحمد وموعد العزاء.

قرر أدهم مدحت صالح أن يطرح عددا من الأغنيات على طريقة السنجل خلال الفترة المقبلة، وسيبدأ بطرح أغنية جديدة بالتعاون مع شركة "مزيكا"، تحمل اسم "م الآخر"، وهى أغنية lyrics video من كلمات ياسين جمال، وألحان علي شعبان، وتوزيع و ميكس و ماستر نديم الشاعري.