بإمكانيات فريدة ووزن أخف.. أفضل جهاز لابتوب يمكنك شراؤه في 2024

هل تبحث عن جهاز لابتوب بمواصفات عصرية، يمكنك التفكير في شراء ASUS Zenbook 14 OLED، والذي يأتي بتصميم أنيق، ووزن خفيف، وقابلية للحمل والانتقال.

ويأتي جهاز ASUS Zenbook 14 OLED بمُعالجات Intel Core Ultra، وهو من المعالجات التي صممت لتواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يحتوي بداخله على وحدة مُعالجة عصبية (NPU).

جهاز ASUS Zenbook 14 OLED يأتي بشاشة بمقاس 14 بوصة، وهي شاشة OLED بدقة 3K ومعدل تحديث 120 هرتز.

كما تأتي هذه المعالجات المحمولة من Intel بمُعالج رسومي داخلي مُدمج وهو Intel Arc، ومزود بذاكرة داخلية بسعة 1 تيرابايت من نوع SSD NVMe، وذاكرة أُخرى عشوائية بسعة 16 جيجابايت.

اللابتوب شاشة بقياس 14 بوصة بأبعاد 16:10، ويزِن حوالي 1.2 كيلوجرام، مما يُمكن الانتقال به دون أدنى مجهود، وبسُمك 14.9 مم فقط -في وضع الإغلاق.

يعد لابتوب ASUS Zenbook 14 OLED حاصل على شهادة MIL-STD 810H، حيث يتحمل درجات حرارة تصل إلى 72 درجة مئوية، ويُقاوم الصدمات والاهتزازات، بل ويعمل في درجة حرارة تصل إلى -46 مئوية بأمان.

على الجانب الآخر قد زادت ASUS من سُمك حواف لابتوب Zenbook 14 OLED على عكس العادة، مع بروزها قليلًا عن الشاشة.

عند اختيار جهاز لابتوب من المهم مراعاة العوامل التالية:

• يجب أن يكون معالج الجهاز قويًا بما يكفي لمحاولة تشغيل التطبيقات والبرامج المراد استخدامها.

• يجب أن تكون الشاشة ذات دقة عالية للمساعدة في مشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام بجودة عالية.

• يجب أن تكون الذاكرة العشوائية بما يكفي لتشغيل التطبيقات والبرامج في الخلفية.

• يجب أن يكون العمر طويلًا والسعر في حدود الميزانية المتاحة.