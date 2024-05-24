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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أمريكية توثق لحظة رعب عاشتها مع ابنتها لحظة هبوب عاصفة بولاية تكساس

امرأة تصور لحظة رعب
امرأة تصور لحظة رعب عندما علقت في سيارتها وسط عاصفة  

صورت امرأة لحظة رعب، عندما علقت في سيارتها وسط عاصفة قوية، في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

 

امرأة تصور لحظة رعب عندما علقت في سيارتها وسط عاصفة

التقطت بليندا تيت لحظات الرعب، والتي عاشتها مع ابنتها داخل سيارتهم وسط العاصفة، وذلك بعدما وجدت نفسها عالقة داخل سيارتها.

 

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وفي البداية بدأ المطر يهطل بشدة، شعرت بليندا برياح شديدة للغاية يصاحبها اصوات انفجار متتالية، مما جعل الامر مرعب بالنسبة لهم بشكل كبير.

 

وقتل في هذه العاصفة خمسة أشخاص على الأقل وأصيب عدد من الأشخاص بعد تعرض المنطقة لعواصف شديدة، من بين الضحايا أم لا تزال تتعافى في المستشفى.

 

وتوفيت كريستين مارتينز عندما كانت تحرك سيارتها ووقع عليها جذع شجرة كبيرة ،مما ادي لإصابتها ووفاتها في الحال داخل سيارتها تاركة وراءها زوجا واربعة أطفال من عمر 4 سنوات وحتي 13 عاما.

 

امرأة تصور لحظة رعب عندما علقت في سيارتها وسط عاصفة
امرأة تصور لحظة رعب عندما علقت في سيارتها وسط عاصفة
امراة عاصفة ولاية تكساس الرعب المطر

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