هوس طفل لتربية أخطبوط تحول إلى مفاجأة لم يتوقعها أحد.. شاهد ما حدث

اراد طفل بالغ من العمر 9 سنوات في ولاية أوكلاهوما، والذي يدعى كال كليفورد تربية اخطبوط، وذلك لشدة حبة لهذا الحيوان، والذي كان يظهر عليه خلال أرتدائه للملابس فكان يفضل إرتداء الملابس التنكرية على شكل الاخطبوط في عيد الهالوين.

عائلة تقوم بتربية اخطبوط في منزلها تلبية لرغبة طفلهم

وقد دفع حب كال للاخطبوط والده في أن يعدوا له مفاجاءة في يوم ما وهو عائد من مدرستة، لعمل حوض من الزجاج للاخطبوط، وذلك كي يستطيع أن يحتفظ بأخطبوط أليف في منزلهم.

وعندما عاد كال إلى المنزل ورأى المفاجاءه فقد بكى من الفرح عندما أهداه والداه حوضًا لتربية أخطبوط أليف بمنزلهم.

عائلة تقوم بتربية اخطبوط في منزلها تلبية لرغبة طفلهم

ولكن حدث ما لم يتوقعه أحد، فقد كان نوعوالاخطبوط اثنى، وقد كانت حامل، وبدأت في وضع البيض داخل الحوص، وقد انجبت حوالي 50 اخطبوطا صغيرا، وكان لابد من وضع كل اخطبوط في حوض منفصل حتى يستطيعون الإعتناء به.

وقام الطفل بتسمية صغار الأخطبوط على اشناء المشاهير، ولكن لم ينجوا اغلب الصغار، وقد توفي نصفهم.