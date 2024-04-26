مش هتصدق شكلها.. سيدة في عمر 60 تفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس

فازت الأرجنتينية أليخاندرا رودريغز، بلقب ملكة الجمال في بوينس آيرس بالأرجنتين وتنوي على أن تتنافس على لقب ملكة جمال الأرجنتين.

سيدة ستينية تفوز بلقب ملكة الجمال في بوينس آيرس

وقالت أليخاندرا رودريغز، بأنه قبل ان تتقدم للمسابقة فكرت كيف ستبدأ في القيام بذلك في هذا العمر؛ حيث أنها عانت من التحيز تجاه العمر.

وتابعت أليخاندرا، بأنه في عام 2024 تم إصادر قانون يلغي فيه الحد الأقصى لسن متسابقات ملكات الجمال، ولا يشترط فيه نوع جسم معين وجميع الأطوال، شرط ان تكون تخطت سن 18 عام.



وتبلغ أليخاندرا ، ال60 عام، وتعمل محامية وصحفية، وقامت بالتقدم في مسابقة ملكة الجمال، وتنوي أن تتنافس على لقب ملكة جمال الأرجنتين.

وأقر القائمين على المسابقة، بأن فوز إليخاندرا دليل على إلتزام المسابقة بالشمول.

الأرجنتينية أليخاندرا رودريغز

الأرجنتينية أليخاندرا رودريغز