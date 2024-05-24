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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: علاج الغيبوبة الكبدية يستغرق 4 أيام

حسام موافى
حسام موافى

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الغيبوبة الكبدية هي الأكثر انتشارا في مصر.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الغيبوبة الكبدية تأتي نتيجة مرض البلهارسيا “فيروس سي”، والذي أنهت مصر عليه، ولكن ما زال له أثر سلبي.

غيبوبة الكبد

وأضاف موافي: تبدأ غيبوبة الكبد؛ بعد أن تختل وظائف المخ، مع ارتفاع درجة حرارة المريض، ورعشة في الأيدي، ورائحة فم مختلفة.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن علاج الغيبوبة الكبدية يستغرق من 3 إلى 4 أيام.

 

ارتفاع درجة حرارة “صدى البلد” البلهارسيا الدكتور حسام موافي الغيبوبة الكبدية الغيبوبة

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