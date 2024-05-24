الرئيس الأوكراني: بوتين يريد تعطيل قمة السلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن زعيم الكرملين فلاديمير بوتين، لا يريد تعطيل قمة السلام العالمية فحسب؛ بل إنه يخشى أيضا ما قد تحمله هذه القمة من نتائج.

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال خطابه اليومي للشعب الأوكراني، اليوم الجمعة، أنه زار مدينة خاركيف، وتفقد موقع الضربة الصاروخية الروسية على أحد أكبر مجمعات النشر الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وأشار إلى أن ما شاهده هو أمر فظيع للغاية، لقد قُتل الناس، تعازيّ للعائلات والأصدقاء، كما أصيب العديد من الأشخاص، واحترقت الكتب جراء الغارة، ودُمرت المعدات".

وأوضح زيلينسكي أن تدمير هذه المنشأة وحدها؛ أدى إلى خسارة نحو ثلث إنتاج الكتب السنوي في البلاد، لافتا إلى أن الإرهاب الروسي يثبت باستمرار أن هدفه هو التدمير الكامل لأوكرانيا وكل أشكال الحياة هنا على أرضنا، وكل ما يجعل الناس إنسانيين.