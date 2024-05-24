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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال الأسبوع .. الأوقاف تنشر أنشطتها القرآنية والدعوية

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف عن الأنشطة الدعوية والقرآنية لها على مدار الأسبوع المقبل وهي كالتالي:

-السبت : 25/ 5/ 2024م 
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مجالس الإقراء : وتعقد عقب صلاة الفجر بالجيزة والقاهرة.
مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(9) مساجد.
مقارئ السيدات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(5) مساجد.
مراكز التلاوة : بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة عقب صلاة الظهر.
المجالس الحديثية : بمسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية عقب صلاة العصر. 
ندوة السبت : بمسجد المراغي بحلوان بمحافظة القاهرة عقب صلاة العشاء.

الأحد : 26/ 5/ 2024م
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مجالس الإقراء : وتعقد عقب صلاة الفجر بعدد (9) مجالس. 
مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.
مراكز التلاوة : بمسجد ناصر (الأتوبيس) بدمنهور بمحافظة البحيرة عقب صلاة الظهر.
المقارئ النموذجية : وتعقد بعد الظهر بعدد (25) مديرية.
مقارئ الأئمة : وتعقد عقب صلاة العصر بعدد (631) مسجدًا.
المجالس الحديثية : بدء قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله - كتاب الرِّقاق - بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة عقب صلاة العصر.
الأسبوع الثقافي : افتتاح الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.

الاثنين : 27/ 5/ 2024م 
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(160) مسجدًا.
مقرأة مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة : وتعقد الساعة العاشرة صباحًا.
مقارئ الأعضاء : وتعقد عقب صلاة العصر بعدد (853) مسجدًا.
مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(3) مساجد.
مراكز التلاوة : وتعقد بـمساجد عقب صلاة الظهر.
الأسبوع الثقافي : اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.

الثلاثاء : 28/ 5/ 2024م
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مجالس الإقراء : وتعقد عقب صلاة الفجر بمسجد النبي دانيال بمحافظة الإسكندرية. 
مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(4) مساجد.
مراكز التلاوة : وتعقد بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بدمياط مساجد عقب صلاة الظهر.
الأسبوع الثقافي : اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.

الأربعاء : 29/ 5/ 2024م 
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(7) مساجد.
مراكز التلاوة : وتعقد بـ(3) مساجد عقب صلاة الظهر.
ندوة الأربعاء : بمسجد المهند بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.

الخميس : 30/ 5/ 2024م 
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(160) مسجدًا.
مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.
مراكز التلاوة : وتعقد بمسجدين عقب صلاة الظهر.
المعسكرات التثقيفية : انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي لنخبة من الأئمة دفعة الشيخ الشعراوي (رحمه الله).
مقرأة سورة الكهف : عقب صلاة العشاء من مسجد أبو بكر الصديق بالعصافرة.
معرض الكتاب : بساحة مسجد أبو بكر الصديق بالعصافرة.

الجمعة 31/ 5/ 2024م 
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مجالس الإقراء : وتعقد عقب صلاة الفجر بـ(5) مساجد. 
مقارئ الواعظات : وتعقد قبل صلاة الجمعة بـمساجد.
مراكز التلاوة : وتعقد بـ(6) مساجد قبل صلاة الجمعة.
مقرأة سورة الكهف : الساعة 10 صباحًا من مسجد الإمام الحسين - الساعة 11 صباحًا من مسجد السيدة زينب بالقاهرة.
خطبة الجمعة : من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.
مقارئ الجمهور : عقب صلاة الجمعة مباشرة وتعقد بـ 2565 مسجدًا .
مقرأة الجمهور والابتهال الديني : عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة.
لقاء الجمعة : عقب صلاة العصر من مسجد الخالق البارئ بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.
معرض الكتاب : بساحة مسجد الخالق البارئ بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.

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