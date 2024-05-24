خلال الأسبوع .. الأوقاف تنشر أنشطتها القرآنية والدعوية

أعلنت وزارة الأوقاف عن الأنشطة الدعوية والقرآنية لها على مدار الأسبوع المقبل وهي كالتالي:
-السبت : 25/ 5/ 2024م
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مجالس الإقراء : وتعقد عقب صلاة الفجر بالجيزة والقاهرة.
مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(9) مساجد.
مقارئ السيدات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(5) مساجد.
مراكز التلاوة : بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة عقب صلاة الظهر.
المجالس الحديثية : بمسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية عقب صلاة العصر.
ندوة السبت : بمسجد المراغي بحلوان بمحافظة القاهرة عقب صلاة العشاء.
الأحد : 26/ 5/ 2024م
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مجالس الإقراء : وتعقد عقب صلاة الفجر بعدد (9) مجالس.
مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.
مراكز التلاوة : بمسجد ناصر (الأتوبيس) بدمنهور بمحافظة البحيرة عقب صلاة الظهر.
المقارئ النموذجية : وتعقد بعد الظهر بعدد (25) مديرية.
مقارئ الأئمة : وتعقد عقب صلاة العصر بعدد (631) مسجدًا.
المجالس الحديثية : بدء قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله - كتاب الرِّقاق - بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة عقب صلاة العصر.
الأسبوع الثقافي : افتتاح الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.
الاثنين : 27/ 5/ 2024م
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(160) مسجدًا.
مقرأة مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة : وتعقد الساعة العاشرة صباحًا.
مقارئ الأعضاء : وتعقد عقب صلاة العصر بعدد (853) مسجدًا.
مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(3) مساجد.
مراكز التلاوة : وتعقد بـمساجد عقب صلاة الظهر.
الأسبوع الثقافي : اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.
الثلاثاء : 28/ 5/ 2024م
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مجالس الإقراء : وتعقد عقب صلاة الفجر بمسجد النبي دانيال بمحافظة الإسكندرية.
مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(4) مساجد.
مراكز التلاوة : وتعقد بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بدمياط مساجد عقب صلاة الظهر.
الأسبوع الثقافي : اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.
الأربعاء : 29/ 5/ 2024م
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(7) مساجد.
مراكز التلاوة : وتعقد بـ(3) مساجد عقب صلاة الظهر.
ندوة الأربعاء : بمسجد المهند بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.
الخميس : 30/ 5/ 2024م
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(160) مسجدًا.
مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.
مراكز التلاوة : وتعقد بمسجدين عقب صلاة الظهر.
المعسكرات التثقيفية : انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي لنخبة من الأئمة دفعة الشيخ الشعراوي (رحمه الله).
مقرأة سورة الكهف : عقب صلاة العشاء من مسجد أبو بكر الصديق بالعصافرة.
معرض الكتاب : بساحة مسجد أبو بكر الصديق بالعصافرة.
الجمعة 31/ 5/ 2024م
مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مجالس الإقراء : وتعقد عقب صلاة الفجر بـ(5) مساجد.
مقارئ الواعظات : وتعقد قبل صلاة الجمعة بـمساجد.
مراكز التلاوة : وتعقد بـ(6) مساجد قبل صلاة الجمعة.
مقرأة سورة الكهف : الساعة 10 صباحًا من مسجد الإمام الحسين - الساعة 11 صباحًا من مسجد السيدة زينب بالقاهرة.
خطبة الجمعة : من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.
مقارئ الجمهور : عقب صلاة الجمعة مباشرة وتعقد بـ 2565 مسجدًا .
مقرأة الجمهور والابتهال الديني : عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة.
لقاء الجمعة : عقب صلاة العصر من مسجد الخالق البارئ بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.
معرض الكتاب : بساحة مسجد الخالق البارئ بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.