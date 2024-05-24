خلال الأسبوع .. الأوقاف تنشر أنشطتها القرآنية والدعوية

أعلنت وزارة الأوقاف عن الأنشطة الدعوية والقرآنية لها على مدار الأسبوع المقبل وهي كالتالي:

-السبت : 25/ 5/ 2024م

مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.

مجالس الإقراء : وتعقد عقب صلاة الفجر بالجيزة والقاهرة.

مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(9) مساجد.

مقارئ السيدات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(5) مساجد.

مراكز التلاوة : بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة عقب صلاة الظهر.

المجالس الحديثية : بمسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية عقب صلاة العصر.

ندوة السبت : بمسجد المراغي بحلوان بمحافظة القاهرة عقب صلاة العشاء.

الأحد : 26/ 5/ 2024م

مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.

مجالس الإقراء : وتعقد عقب صلاة الفجر بعدد (9) مجالس.

مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.

مراكز التلاوة : بمسجد ناصر (الأتوبيس) بدمنهور بمحافظة البحيرة عقب صلاة الظهر.

المقارئ النموذجية : وتعقد بعد الظهر بعدد (25) مديرية.

مقارئ الأئمة : وتعقد عقب صلاة العصر بعدد (631) مسجدًا.

المجالس الحديثية : بدء قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله - كتاب الرِّقاق - بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة عقب صلاة العصر.

الأسبوع الثقافي : افتتاح الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.

الاثنين : 27/ 5/ 2024م

مقرأة الفجر : وتعقد بـ(160) مسجدًا.

مقرأة مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة : وتعقد الساعة العاشرة صباحًا.

مقارئ الأعضاء : وتعقد عقب صلاة العصر بعدد (853) مسجدًا.

مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(3) مساجد.

مراكز التلاوة : وتعقد بـمساجد عقب صلاة الظهر.

الأسبوع الثقافي : اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.

الثلاثاء : 28/ 5/ 2024م

مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.

مجالس الإقراء : وتعقد عقب صلاة الفجر بمسجد النبي دانيال بمحافظة الإسكندرية.

مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(4) مساجد.

مراكز التلاوة : وتعقد بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بدمياط مساجد عقب صلاة الظهر.

الأسبوع الثقافي : اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.

الأربعاء : 29/ 5/ 2024م

مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.

مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(7) مساجد.

مراكز التلاوة : وتعقد بـ(3) مساجد عقب صلاة الظهر.

ندوة الأربعاء : بمسجد المهند بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.

الخميس : 30/ 5/ 2024م

مقرأة الفجر : وتعقد بـ(160) مسجدًا.

مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.

مراكز التلاوة : وتعقد بمسجدين عقب صلاة الظهر.

المعسكرات التثقيفية : انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي لنخبة من الأئمة دفعة الشيخ الشعراوي (رحمه الله).

مقرأة سورة الكهف : عقب صلاة العشاء من مسجد أبو بكر الصديق بالعصافرة.

معرض الكتاب : بساحة مسجد أبو بكر الصديق بالعصافرة.

الجمعة 31/ 5/ 2024م

مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.

مجالس الإقراء : وتعقد عقب صلاة الفجر بـ(5) مساجد.

مقارئ الواعظات : وتعقد قبل صلاة الجمعة بـمساجد.

مراكز التلاوة : وتعقد بـ(6) مساجد قبل صلاة الجمعة.

مقرأة سورة الكهف : الساعة 10 صباحًا من مسجد الإمام الحسين - الساعة 11 صباحًا من مسجد السيدة زينب بالقاهرة.

خطبة الجمعة : من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

مقارئ الجمهور : عقب صلاة الجمعة مباشرة وتعقد بـ 2565 مسجدًا .

مقرأة الجمهور والابتهال الديني : عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة.

لقاء الجمعة : عقب صلاة العصر من مسجد الخالق البارئ بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.

معرض الكتاب : بساحة مسجد الخالق البارئ بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.