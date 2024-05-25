السيسي للمصريين: هل تقبلون مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 مرات لتجنب تخفيف الأحمال

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يمكن وقف تخفيف أحمال الكهرباء بشرط مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 أضعاف بمعنى إن المواطن الذي يدفع 100 جنيه سيدفع 300 جنيه.

وتساءل الرئيس السيسي فى هذا الصدد: نخفف أحمال أم نضاعف فاتورة الكهرباء 3 أضعاف؟.

وطالب الرئيس السيسي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمخاطبة الشعب وتوضيح سبب تخفيف الأحمال، مضيفًا: "ليس معنى كلامي إننا هنزود أسعار الكهرباء".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المشروعات التنموية بجنوب الوادى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

ونجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية، وموسم حصاد القمح بمساحة إجمالية تصل إلى نصف مليون فدان قمح موزعة على مزارع الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،

وتنقسم كالآتي:

مشروع توشكى الخير بمساحة 310 آلاف فدان قمح

شرق العوينات بمساحة 156 ألف فدان

الفرافرة بمساحة 4725 فدان

عين دالة بمساحة 4284 فدانًا