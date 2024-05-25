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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار توك شو| الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات التنموية .. هل تتعرض مصر مرة أخرى لموجة ارتفاع في درجات الحرارة .. أسعار الذهب اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

السيسي يصل مركز المنارة ليشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي| شاهد
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث وصل الرئيس السيسي إلى مركز المنارة ليشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.


هل ستتعرض مصر مرة أخرى لموجة ارتفاع في درجات الحرارة..الأرصاد تكشف
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة.


البصل بـ6.5 جنيه.. تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه اليوم السبت
استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم السبت


ذروتها الاثنين.. الأرصاد تُحذر: موجة حارة جديدة تضرب البلاد في هذا الموعد
قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي شهدتها البلاد على مدار الأسبوع الماضي بدأت في الانكسار منذ أمس، الجمعة، وهذه الأجواء مستمرة اليوم أيضًا، حيث تسجل العظمى اليوم، السبت، 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.


تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 25/5/2024
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن 
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم.


طفرة هائلة.. تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوقا حاليا
قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن الدولة تولي قطاع الزراعة اهتماما كبيرا، خاصة ملف التنمية الزراعية في الجمهورية الجديدة ما ساهم في تحقيق طفرة في الصادرات.


تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 25/5/2024
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم.


انكسار الموجة الحارة.. الهيئة العامة للأرصاد: درجات الحرارة تعود إلى طبيعتها
قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “إننا تعرضنا لموجة كانت شديدة الحرارة وطويلة امتدت أكثر من أسبوع تقريبا ودرجات الحرارة كانت مرتفعة"، معقبا: “كما توقعنا بدأ انكسار الموجة أمس، الجمعة، وبدأت درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية”.


مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف المخيمات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة
أفاد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المخيمات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.
 

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتُحذر من هذا الأمر
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

التوك شو السيسي الأرصاد الخضراوات العملات الاجنبية السبت

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