عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طفرة هائلة.. تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوقا حاليا

التنمية الزراعية
التنمية الزراعية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن الدولة تولي قطاع الزراعة اهتماما كبيرا، خاصة ملف التنمية الزراعية في الجمهورية الجديدة ما ساهم في تحقيق طفرة في الصادرات.

 وأوضح أنه يتم تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوق حالياً بزيادة 93 سوق جديد خلال 10 سنوات، وهي زيادة كبيرة نسبياً.

وتابع «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الجهود المستمرو من الدولة في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي نتج عنها تصديرنا 7,5 ملايين طن منتجات زراعية لأول مرة في تاريخنا خلال 2023.

 

واسترسل: دعم منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية من خلال تحسين دورة الزراعة وإحكام دورة الزراعة والإنتاج الجيد والاهتمام بالمشروعات القومية والاستصلاح الزراعي ساهم في إحداث طفرة في الزراعة والتصدير. 

 

أحمد أبو اليزيد الزراعة قطاع الزراعة الصادرات التنمية الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى

375 قرشًا| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

سفاح التجمع|من هو ولماذا أنهى حياة 3 سيدات؟.. تفاصيل الحكاية

ارتفاع مؤقت.. السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة|خاص

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

تطبق أول يونيو 2024.. 5 معلومات عن منظومة التموين الجديدة

أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات يونيو 2024.. أماكن وطرق الصرف

بوريل: أوامر العدل الدولية لـ إسرائيل ملزمة ويجب تنفيذها

مسئولة أممية: إسرائيل كثفت هجماتها على رفح بعد قرار الجنائية الدولية

طلاب أمريكيون يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة

الصحفيين تعلن جدول العيادات الخارجية خلال الأسبوع الجاري بمشاركة 10 أطباء

سفير فلسطين بتونس: مصر هي بوصلة العالم تجاه قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ومجوهرات ملفتة| شاهد

صورة تكشف عن خسارة وزن شيماء سيف بعد العملية|شاهد

لأول مرة.. أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

طريقة عمل فطيرة الدجاج| بمذاق لا يقاوم

فيديو

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-