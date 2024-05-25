طفرة هائلة.. تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوقا حاليا

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن الدولة تولي قطاع الزراعة اهتماما كبيرا، خاصة ملف التنمية الزراعية في الجمهورية الجديدة ما ساهم في تحقيق طفرة في الصادرات.

وأوضح أنه يتم تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوق حالياً بزيادة 93 سوق جديد خلال 10 سنوات، وهي زيادة كبيرة نسبياً.

وتابع «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الجهود المستمرو من الدولة في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي نتج عنها تصديرنا 7,5 ملايين طن منتجات زراعية لأول مرة في تاريخنا خلال 2023.

واسترسل: دعم منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية من خلال تحسين دورة الزراعة وإحكام دورة الزراعة والإنتاج الجيد والاهتمام بالمشروعات القومية والاستصلاح الزراعي ساهم في إحداث طفرة في الزراعة والتصدير.