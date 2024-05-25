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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : زيادة الإنتاج الزراعي عزّز الأمن القومي الغذائي للمصريين

كريم طلعت السادات
كريم طلعت السادات

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب،  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى أهمية قصوى لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية خلال 10 سنوات مضت، تكللت بإنجازات ومبادرات رئاسية عملت على تعزيز الأمن القومي الغذائي للمصريين.

وأكد السادات في تصريحات له، أن إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الزراعة تمثلت في توسيع الرقعة الزراعية عبر مشروعات التوسع في الأراضي الصحراوية، مثل مشروع مليون ونصف فدان، وتخصيص مزيد من الأراضي للزراعة، تطوير البنية التحتية الزراعية من سدود ومحطات تحلية وشبكات الري الحديثة لتحسين إدارة الموارد المائية، إضافة إلى تقديم الدعم المادي والفني للمزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة لزيادة الإنتاجية، تشجيع الاستثمارات في مشروعات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة أعلى للمنتجات المحلية.

وثمن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاحات مشروعات تنموية بجنوب الوادي،  حيث أكد الرئيس على ضرورة زيادة كمية الانتاج من القمح ودعوة المستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية.

وأوضح أن الدولة المصرية عملت على إطلاق برامج بحثية علمية لتطوير أصناف محاصيل جديدة عالية الإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية، وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية والتخزين البارد للمنتجات الزراعية لتقليل الفاقد وزيادة فترة الصلاحية، وإنشاء نظام متكامل للتأمين الزراعي لحماية المزارعين من المخاطر المختلفة، مؤكدًا أن هذه الجهود حققت نتائج إيجابية ملموسة، حيث شهد الإنتاج الزراعي تحسناً كبيراً في السنوات الأخيرة، وتم تعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة كالقمح والأرز والبطاطس، كما ساهم ذلك في تعزيز الأمن الغذائي وقدرة مصر على مواجهة الأزمات المحتملة.

الاكتفاء الذاتي المحاصيل الأساسية الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرات رئاسية الأمن القومي الغذائي

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