استشاري بالأمم المتحدة: مصر تنفذ المشروعات الزراعية القومية لحفظ الأمن الغذائي

أكد صفي الدين متولي استشاري التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، أن أي مشروع زراعي على مستوى العالم يحتاج إلى "مال قارون وعمر نوح وصبر أيوب ".

وقال صفي الدين متولي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ عهد محمد علي وحتى عام 2000 وصلنا لـ 9 مليون فدان مساحة الرقعة الزراعية في مصر ".

وأضاف صفي الدين متولي:" خلال الـ 10 سنوات الماضية يتم إضافة 5 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر ".

وتابع صفي الدين متولي:" بعد الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا كل دولة احتفظت بغذائها لنفسها"، مضيفا:" مصر تقوم بتنفيذ المشروعات الزراعية القومية لحفظ الامن الغذائي ".