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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي ربيعة يبحث عن مشجع تونسي لمنحه هدية.. تفاصيل

رامي ربيعة و المشجع
رامي ربيعة و المشجع التونسي

أكد رامي ربيعة أنه لا يهتم بما يقال ويركز فقط مع الفريق من اجل تقديم أفضل ما لديه وكل واحد حر فيما يقوله ولا يهتم سوي بأنه يركز في التدريب .

وأضاف ربيعة في تصريحات لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه تربي علي الشخصية القوية في النادي الأهلي علي ايدي نجوم كبار واستفاد منهم كثيرا .

وواصل تصريحاته، مؤكدا أن عائلته طول الوقت في حالة ضغط بسبب أنهم يركزون معه ويحزنون من اي نقد يوجه له وأنه ليس لديه ما يقوله سوي أنهم كل حياته ويتمني اي طلب لهم لتحقيقه .

واختتم تصريحاته بأنه لم يري فيديو المشجع التونسي الذي قال إنه اخطر لاعب ولكن زملائه تحدثوا معه عنه وأنه لو رآه سيقدم له هدية، مؤكدا أن كولر المدير الفني من المدربين الذين يجيدون قراءة المباريات.

رامي ربيعه المشجع التونسي الأهلى

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