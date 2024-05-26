هو ريال مدريد.. أول تعليق من ميدو على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

عبر أحمد حسام ميدو عن سعادته الكبيرة بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعد تعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الذهاب.

وقال ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا، واسم الأهلي في إفريقيا وتاريخه والنتائج وهزيمة أندية كبيرة على ملعبها جعل هناك رعب كبير من كل أندية إفريقيا للأهلي".

وأكمل: "الفوز يحسب لـ أبناء الأهلي ، والأهلي بيلعب البطولة وبنسبة 50 % البطولة في جيبه".

وتابع: "شئت أم أبيت الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا، ولاعيبة الترجي في مباراة اليوم لم تكن تصدق إنها مغلوبة 1 – 0، رغم محاولتهم ولكن هناك فارق في الخبرة بين لاعبي الأهلي والترجي والجهاز الفني للفريق المصري والتونسي".