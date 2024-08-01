عروض خاصة للأطفال والنشء لاستكشاف ومعرفة تاريخ مكتبة الإسكندرية

حرصًا من مكتبة الإسكندرية على نشر العلم والمعرفة خاصة للأطفال والنشء، تبدأ إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام بتقديم عرضًا تاريخيًا للأطفال من عمر 4 - 9 سنوات مع عائلاتهم، بقاعة البانوراما الحضارية.

جولات إرشادية

يشرح العرض تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة وبناء المكتبة الجديدة بشكل مبسط وباستخدام الرسوم المتحركة.

يقدم العرض يوميًا اعتبارًا من اليوم الأول من أغسطس حتى 15 سبتمبر، وذلك من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 10:30 صباحًا. ويمكن حجز العرض بتذكرة المكتبة من مكتب الجولات الإرشادية بمدخل المكتبة الرئيسي أو من قاعة البانوراما الحضارية.

جدير بالذكر أن إدارة الزيارات تعمل من خلال قسمي الاستقبال والجولات الإرشادية على استقبال زوار ورواد المكتبة وطلاب المدارس والجامعات من المصريين والجنسيات المختلفة، وكذلك كبار الزوار وحجز وتنظيم الجولات الإرشادية وعروض البانوراما الحضارية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية مع تزويد الزوار بالمعلومات اللازمة عن تاريخ مكتبة الاسكندرية القديمة وأقسام المكتبة الجديدة وما تقدمه من خدمات ومشروعات لمستخدميها، مع الحرص الدائم على تقديم كافة التسهيلات للزوار بصورة متميزة.