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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبة الإسكندرية|فتح باب التسجيل لمنحة درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلينستية

صدى البلد

يعلن مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم التخصصي والماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلينستية من جامعة الإسكندرية، وذلك لخريجي الجامعات، خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2024.


برنامج الدبلوم التخصصي والماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلينستية هو نتاج التعاون بين مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية، وجامعة الإسكندرية، ويتم التدريس بالبرنامج باللغة الإنجليزية.


يوفر مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بالتعاون مع مؤسسة فاردينويانيس منحة بنسبة 75% من الرسوم الدراسية للمتقدمين (تطبق الشروط والأحكام).

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شروط
 

يشترط في التسجيل لنيل درجة الماجستير أن يكون الطالب حاصلًا على ليسانس الآثار والدراسات اليونانية والرومانية أو التخصصات المرتبطة بها مثل (التاريخ، التراث، الحضارة) من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير جيد. أما الطلاب الحاصلون على ليسانس أو بكالوريوس في تخصصات أخرى، فيمكنهم الحصول على دبلوم تخصصي في الدراسات الهلينستية قبل التسجيل لدرجة الماجستير. 

ويشترط في التسجيل لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الهلينستية أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الماجستير في الدراسات الهلينستية أو في فرع التخصص من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.


جدير بالذكر أن مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية يتناول حقبة مهمة من تاريخ الإسكندرية؛ وهي الفترة التي أنشئت وازدهرت فيها المدينة، وتمتد إلى نهاية عصر البطالمة، أي نهاية عهد الملكة كليوباترا.

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