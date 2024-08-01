مكتبة الإسكندرية تعلن عن برنامج متنوع لأنشطة الطفل والنشء خلال أغسطس

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات برنامجًا متنوعًا خلال شهر أغسطس، حيث سيقدم للطفل من سن 6 إلى 11 سنة العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية مثل الزيارات لمعالم الإسكندرية السياحية، ورش كتابة قصص قصيرة، ورش إعادة تدوير، ورش فنية باستخدام الخامات المختلفة، أنشطة علمية، أنشطة حكي قصص بالعربية والإنجليزية والفرنسية، أنشطة جغرافية، أنشطة تراثية، ورش طبخ، ورش فنية وتاريخية.

فعاليات متنوعة



ويقدم البرنامج للنشء من سن 12 إلى 16 سنة العديد من الأنشطة والبرامج التي تساهم في بناء أجيال واعية وتنمية الإبداع والابتكار لديهم، مثل المهارات الحياتية للمراهقين، تغيير السلوك المتعلق بالصحة، فن تفريغ الخشب (الأركت)، الطَّرق على النحاس، كيف تختار تخصصك الجامعي؟، تعليم الشعر العربي، جولات متحفية، المهارات الإلكترونية.

وتستمر برامج أولياء الأمور خلال شهر أغسطس، حيث سيقدم لأولياء أمور الطفل مجموعة من المحاضرات التي تساعد الآباء في تنشئة جيل واعٍ قادر على الإنتاج في المجتمع، ومنها محاضرة (عين على مستقبل أولادنا)، محاضرة (من أجل أسرة سعيدة)، محاضرة وورشة عمل (فيتامين اللعب)، ومحاضرة (الأخضر والذكاء الاصطناعي).



كما سيقدم برنامج أولياء أمور النشء لخدمات العافية النفسية العديد من الندوات وورش العمل التي تشمل كل أفراد الأسرة، والتي تهدف إلى مجتمع متعافٍ تسوده علاقات صحية من خلال تلبية احتياجات جمهور البرنامج. فعاليات البرنامج مقسَّمة بين فعاليات دوائر الحوار التي تقدم لنا (يوم التراحم)، ورشة (خريطة عالمك الداخلي)، ندوة (خط أحمر)، ورشة (تفاعلاتنا أثناء الاختلاف والعتاب)، ورشة (مشاعر تهدم أبنائنا)، ورشة (ولد وبنت ومستقبل). ثم يأتي القسم الثاني بفعاليات ركن العيلة ويقدم لنا ورشة عمل (الحركة بركة)، ورشة هو وهي (من الخلاف إلى حوار)، ورشة لعب وفن (ورشة علاج بالفن)، فعالية (مع بعض)، ورشة اسمعني وأسمعك (ندوة مفتوحة للأسرة). جدير بالذكر أن البرنامج يُقدَّم بشكل مجاني ومفتوح لكل أفراد الأسرة، ويتم الإعلان عن كل الفعاليات من خلال صفحات مكتبة الإسكندرية على فيسبوك وصفحة البرنامج على فيسبوك: Bibliotheca Alexandrina-YP Parents.