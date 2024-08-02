العمالة غير المنتظمة في بؤرة الاهتمام الحكومي.. قرارات جديدة لتوفير الحماية الاجتماعية

وضعت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى في برنامج عملها "معا نبنى مستقبلا مستداما"، 4 محاور رئيسية لتمكين ودعم العمالة غير المنتظمة، وتولي الدولة بشكل عام اهتمامًا غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة، لا سيما أنه يُعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة.

وأوضح برنامج عمل الحكومة، أن ذلك سيتم تطبيقه من خلال: استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين.

وأيضا استمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة. ومتابعة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

إضافة إلى التوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعمالة غير المنتظمة، بما يسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد يوم الأربعاء الماضي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضم العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء وأسر "تكافل وكرامة" تحت مظلة التأمين الصحي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

حصر أعداد العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش موقف حصر أعداد العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء، وكذا الأسر المُستحقة لمعاش "تكافل وكرامة" تمهيدًا لضم هذه الفئات تحت مظلة التأمين الصحي، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وأوضح الحمصاني أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على الانتهاء من حصر أعداد المنتفعين وتحديد التمويل اللازم لهذا البرنامج، للعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة للموافقة عليه.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ضم العاملين فى مجال المقاولات والتشييد والبناء وأسر تكافل وكرامة تحت مظلة التأمين الصحي.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش موقف حصر أعداد العاملين فى مجال المقاولات والتشييد والبناء، وكذلك الأسر المُستحقة لمعاش تكافل وكرامة، تمهيدًا لضم هذه الفئات تحت مظلة التأمين الصحي. وقد تم التأكيد على الانتهاء من حصر أعداد المنتفعين وتحديد التمويل اللازم لهذا البرنامج، للعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة للموافقة عليه.

من ناحية آخرى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى من مدينة العلمين الجديدة، فعاليات إطلاق مبادرة 100 يوم صحة، للعام الثاني على التوالي، بحضور وزير الصحة والسكان، وأشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة. وتفقد مدبولى اصطفافا للسيارات المُشاركة في مبادرة 100 يوم صحة، تضمنت عربات إسعاف، ونماذج للعيادات المتنقلة المُتخصصة في تقديم عددٍ من الخدمات الطبية المتنوعة، ثم أعطى إشارة البدء ايذانا بانطلاق الحملة وتحرك السيارات.

وفي مؤتمر صحفي مُصاحب لفعاليات إطلاق المبادرة، ألقى رئيس الوزراء كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالتواجد في هذه المناسبة المهمة لإطلاق هذه المبادرة التي تحظى بدعمٍ كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشهد مدبولي، أمس، جانبًا من فعاليات مهرجان “العالم علمين 2024” في دورته الثانية، حيث قام بجولةٍ مُوسعة في المنطقة الترفيهية للمهرجان، كما توجّه إلى المسرح الروماني بالمدينة التراثية.

على جانب أخر شدد، رئيس مجلس الوزراء علي أهمية العمل علي تيسير مختلف الإجراءات الخاصة بالمسافرين والقادمين عبر مطار برج العرب لتحقيق المزيد من التدفق والانسيابية في حركة الركاب، وذلك بالتزامن مع حدوث زيادة في حركتهم.

ووجه مدبولي بالتوسع في تقديم المزيد من الخدمات علي أعلي مستوي للسائحين الوافدين، علي ألا يعتمد مطار برج العرب علي برامج الطيران منخفض التكاليف فقط.