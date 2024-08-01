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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي ببني سويف: توقعت الحصول على درجات أكثر

الطالبة بسملة الاولي
الطالبة بسملة الاولي علي الثانوية الازهرية ببني سويف

سادت حالة من الفرحة داخل منزل الطالبة بسملة أحمد عدلي بعزبة جعفر  التابعة لمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف  والطالبة بمعهد الشقر الديني  الثانوي للفتيات والحاصلة على المركز الأول على مستوى محافظة بني سويف  في الثانوية الأزهرية، القسم الأدبي ، بمجموع 93.17 %. وتوافد الجيران مسلمين ومسيحيين لتقديم التهاني لها ولأسرتها فور سماع الخبر . 

وقالت الطالبة بسملة أحمد عدلي لصدي البلد: "كنت أتوقع حصولي على الدرجات النهائية، أو على الأقل 96%  بحد أدني حسب إجاباتي في الإمتحانات وكنت أتمنى الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، أو علي الأقل من العشرة الأوائل لكن قدر الله وماشاء فعل . وأشكر المولى عز وجل أن منّ علىّ بهذا التكريم وهذه المكانة بين  زملائي  علي مستوي المحافظة  ، كما أقدم الشكر لوالديَّ وأساتذتي الذين كانوا يدعمونني في كل لحظة ويشجعونني على المذاكرة، والحمد لله لم أخذل أبي وأمي في الحصول على هذا المركز المتقدم".

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وأكدت الطالبة بسملة  أحمد أن السبب في تفوقها هو حرصها التام على رضا والديها، بالإضافة إلى المحافظة على الصلوات، والالتزام بالمذاكرة ومراجعة الدروس باستمرار، ووضع خطة قبل بدء العام الدراسي للمذاكرة  مدرج بها ورد يومي  للإذكار ، مؤكدة أن رد فعلها  بعد سماع  حصولها علي المركز الأول من والدها  تضاربت فيه المشاعر بين الحزن  والفرح، لكن وجدت نفسي   أسجد لله تعالي شكرا وكل أفراد الأسرة .

وأوضحت الطالبة أنها ستلتحق بكلية اللغات والترجمة حلم حياتها  ، واستكمال دراستها الجامعية حتي تحصل علي الدكتوراه  باذن الله تعالي . 

 

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فيما أثنى والدها أحمد عدلي “معلم  بالمعاش ”  على أخلاق بسملة  قائلًا  “أنا متابع جيد لمسيرة الجد والاجتهاد والصبر لبسملة  بحكم عملي وصداقتي الحميمة لها  خاصة وان الله سبحان وتعالي رزقني بثلاث  بنات هن قرة عيني ”أية “ حاصلة علي كلية دراسات عربية وإسلامية قسم شريعة   ومتزوجة   ثم ”بسملة"    وأخيرا “سما”   بالصف الثاني الاعدادي الازهري وهن جميعا والحمد لله  مثال مشرف في الأدب والحرص على طلب العلم وحفظ القرآن الكريم كاملاً والحمد لله . 

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد مكي  ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، الطالبة بسملة أحمد عدلي ، لحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة  ، ، موضحا أنها تعد نموذجًا مُشرفًا للجد والاجتهاد وتحصيل العلم النافع الذي يجمع بين علوم الدنيا والدين.
 

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