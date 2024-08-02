قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس 3 سيدات لاتهامهن بسرقة شقق في الشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق حبس 3 سيدات لاتهامهم بسرقة شقق في الشيخ زايد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (3 سيدات "لـ2 منهن معلومات جنائية") لقيامهن بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة) من إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.. وبحوزتهن المسروقات، وبمواجهتهن إعترفن بارتكاب الواقعة. 

وتم انخاذ الاجراءات القانونية.

 

كشف لغز اختطاف مالك معرض سيارات بالقاهرة

ومن ناحيه اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من شقيقـــه مالك معرض سيارات وأجهزة كهربائية، له معلومات جنائية، أبلغه خلاله باحتجازه من قِبل بعض الأشخــــاص بإحدى الشقق السكنية بدائرة القســم، ومساومتهم له على إطلاق سراحه مقابل مبلــــغ مالى - لسابقة تحصل شقيقه منهم على مبالغ مالية "قرابة 30 مليــون جنيـــه" لاستثمارها فى مجــال تجارة الأجهزة الكهربائية نظير أرباح شهريـــة وعدم التزامه بسدادهـــا.

 بإجراءات التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص- مقيمون بمحافظتى القاهرة وبنى سويف)، وبصحبتهم المجنى عليه داخل الشقة السكنية المشار إليها.

واعترفوا بارتكاب الواقعــة واحتجازهم للمجنى عليه لمديونيته لهم بمبالغ مالية ورفضه ردهــــا وأيد المجنـى عليه أقوالهم. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد ..نجوم الفن يودعون جثامين المنتجين الثلاثة بالبكاء والدموع في جنازة شعبية ضحايا حادث العلمين بكفر الزيات ..صور

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. بشرى سارة بشأنها

انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة المنتج حسام شوقي وأحمد العوضي بجانبها

بعد توقعات ارتفاع سعر عيار 21 إلى 4 آلاف جنيه.. شعبة الذهب ترد

تأخر 15 دقيقة.. هل أثار كهربا أزمة جديدة مع كولر بعد عدم مشاركته أمام البنك الأهلي؟

بعد تدهور حالته .. وفاة المنتج تامر فتحي الناجي من حادث الضبعة

بعد وفاه المنتجين الثلاثة..استمرار نزيف الاسفلت بمحور الضبعة بمصرع 3 وإصابة 4

قلبه لم يتحمل..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المنتج تامر فتحي ضحية حادث الضبعة

ترشيحاتنا

الإعدام عقوبة البلطجة في هذه الحالة طبقا للقانون..تعرف عليها

30 جنيهاً |تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع بعد قرار الحكومة.. والبيض مفاجأة

النقل تُطلق أتوبيسات فاخرة لتوصيل الركاب من القاهرة والإسكندرية للعلمين|إليك المواعيد والتفاصيل

نقيب المهن التمثيلية يشارك في تشييع جثامين المنتجين الثلاثة ضحايا حادث الضبعة..صور

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يشاركان في جنازة منتجين المتحدة ضحايا حادث الضبعة..صور

توهجات شمسية قوية تتسبب في قطع الكهرباء بعدد من الدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد فستانها الأخير المثير للجدل.. أغرب 5 إطلالات لـ هند عاكف

تأخر 15 دقيقة.. هل أثار كهربا أزمة جديدة مع كولر بعد عدم مشاركته أمام البنك الأهلي؟

بالجلابية الصعيدي والشال الفلسطيني.. ويجز يشعل حفل افتتاح مهرجان صيف بنغازي

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-