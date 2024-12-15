أوكرانيا تبحث مع الولايات المتحدة دعم قدرات الأمن السيبراني

بحث وزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، أمس السبت مع وفد أمريكي برئاسة السفير المتجول لوزارة الخارجية ناثانيال فيك، ملف دعم قدرات الأمن السيبراني لدى أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء "يوكراين فورم" أن دوج بيك، مدير وزارة الابتكار الدفاعي الأمريكية، والسفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك قد شاركا في اللقاء، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأوكراني قد أكد على أنه في مجال الأمن السيبراني تسعى كييف إلى تبني التجربة الأمريكية في مواجهة التهديدات الرقمية قدر الإمكان.

وقدم وزير الدفاع الأوكراني، حسب "يوكراين فورم"، مع فريقه للوفد الأمريكي الحلول الرقمية لوزارة الدفاع، بما في ذلك تطبيقات Army+ وReserve+ والنظام البيئي الموحد DELTA للاحتياجات العسكرية، كما أبلغ عن إنشاء مركز الاستجابة للحوادث السيبرانية، والذي سيصبح "عنصراً هاماً في مواجهة الروس في ساحة المعركة الرقمية".

وأكد أوميروف الاتفاق مع ناثانيال فيك ودوج بيك على تعميق التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة في مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن "الأولوية هي زيادة الاستثمار في الابتكارات الأوكرانية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية غير المعرضة للهجمات العدائية، وإدخال أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.