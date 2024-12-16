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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اقتصاد

رئيس جهاز المنيا الجديدة يتفقد أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالمدينة

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قسم الاقتصاد
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واصل المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالممشى السياحي بالحي الخامس بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

والتقى رئيس جهاز المنيا الجديدة، مع المستثمر القائم بأعمال تطوير المنطقة لمتابعة موقف المرافق وخطوط الكهرباء والغاز التي تمر بالمنطقة، مؤكداً ضرورة رفع خطوط المرافق بالأجهزة المساحية الدقيقة بمعرفة المستثمر وبالتعاون مع الإدارات المعنية بالجهاز، على أن يتم تقديم رسومات توضح المنطقة بعد التطوير مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ الكامل على خطوط المرافق.

كما أوصى بضرورة تنفيذ سياج شجري كثيف بارتفاع مناسب في المنطقة الفاصلة بين الممشى والطريق الصحراوي السريع لحماية العائلات والأطفال من الخروج إلى الطريق الصحراوي والتعرض للخطر، مشدداً على الحفاظ على جميع المرافق القائمة سواء المدفونة او الظاهرة عند التخطيط والتنفيذ لأعمال التطوير مع التنبيه على المقاول القائم بالأعمال بسرعة إعداد وتجهيز الرسومات والبدء في التنفيذ في أسرع وقت.

وقام المهندس أحمد مصطفي محمد، بالمرور على الحي السياحي والمتميز وبيت الوطن، لمتابعة أعمال شبكة المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباء ومختلف شبكات المرافق المتعارضة مع أعمال الطرق، موجهاً مسئولي المشروعات وجميع الشركات القائمة بالأعمال بضرورة متابعة وتكثيف معدلات التنفيذ.

وأصدر رئيس جهاز المنيا الجديدة تعليماته لشركة التشغيل والصيانة للشبكات بضرورة البدء فوراً في تطهير مطابق الصرف الرئيسية الخاصة بخط الطرد المؤدي لمحطة صرف ٣ وعمل تعلية لمطابق الصرف ذات المنسوب المنخفض.

كما وجه الشركة القائمة بأعمال الطرق بسرعة التنسيق مع جميع الشركات العاملة للانتهاء من مختلف الأعمال.

وزير الإسكان المنيا الجديدة جهاز مدينة المنيا الجديدة الممشى السياحي

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