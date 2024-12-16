تصالح جميع الأطراف في واقعة التعدي علي محام وقطع أذنه بالقليوبية

تصالح جميع الأطراف أمام جهات التحقيق داخل محكمة الخانكة بمحافظة القليوبية في واقعة التعدي علي محام واصابته بجرح قطعي بالأذن اثر خلافات بينهم علي اتعاب المحاماة.



البداية كانت عندما أقدم مواطن على الاعتداء على محامى داخل محكمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وكشفت التحريات أن المتهم موكل لدى المحامي المجني عليه، وألقي القبض عليه من قبل رجال الأمن المختصين بتأمين المحكمة، وبرر فعلته بأن المحامي أخذ منه أموالًا نظير إجراءات قضائية إلا أنه لم يفعل شيئًا.



وتبين أن المتهم الآخر في الواقعة لاذ بالفرار، وجرى نقل المحامي بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.